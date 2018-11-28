Okurlar, Yazarlarla Buluşuyor

Söyleşi programı kapsamında ilk olarak Yazar Savaş Barkçin Elazığlı hemşehrilerimizle buluştu.

Bir kulun işin sonucuna bakmayacağını söyleyen Barkçin," Kul yaptığı işin akıbetinin ne olacağına bakar. Fakat bir işin sonucu olsun diye uğraşmaz. Çünkü kulun iki işi var niyet ve gayrettir. Allah'ın işi ise netice yaratmaktır, o bizim işimiz değildir. Ben kitabımı yazarım, tasarımını en iyi şekilde yaparım, sonrasında Allah yazdığım kitabın değerinin arttırır ya da arttırmaz onu yüce yaradan bilir. O yüzden hayattan beklentilerimizi az tutalım gayretimizi çok tutalım "şeklinde konuştu.