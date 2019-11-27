Haberler » Politika » Okuroğlu, İYİ Parti'den istifa etti - Haber

Okuroğlu, İYİ Parti'den istifa etti

İzmir'de, İYİ Parti Tire eski İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu, İYİ Parti üyeliğinden e-devlet üzerinden istifa etti.

27.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:41Okuroğlu, İYİ Parti'den istifa etti
'de, İYİ Parti eski İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu, İYİ Parti üyeliğinden e-devlet üzerinden istifa etti.

İzmir'de, Tire İYİ Parti'de 1,5 yıl ilçe başkanlığı görevinde bulunan eski başkan Hayati Okuroğlu, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti. Okuroğlu istifasını e-devlet üzerinden gerçekleştirdi.

İstifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Okuroğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

Okuroğlu, İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı döneminde bir genel ve bir yerel olmak üzere iki seçime girmişti. - İZMİR

İYİ Parti, İzmir, Tire, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:16 Karamollaoğlu: Ortada bir şey yokken gündem oluştu
16:08 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "İstanbul susuz kalmayacak"
16:00 TBMM Genel Kurulu
15:55 İSEDAK toplantısında aile fotoğrafı çekildi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da fotoğrafa...
15:48 Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz (2)
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
13:47 Beşiktaş'ta gündem Guilherme! İlk görüşme geçen hafta yapıldı
27.11.2019 16:23:33