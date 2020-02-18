Okuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre okur yazar mı, okuryazar mı?

Okur yazar kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Okuryazar nasıl yazılır? Okur yazar mı, okuryazar mı? TDK'ya göre okuryazar kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

OKURYAZAR NASIL YAZILIR? OKURYAZAR MI, OKUR YAZARMI?

Okur yazar: Yanlış

Okuryazar: Doğru

TDK'YA GÖRE OKURYAZAR NE DEMEK?

okuryazar

sıfat, (oku'ryazar)

Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse):

"Şimdi Diyarbakır'ın okuryazar gençlerinin hepsi beni tanıyor." - Halide Edip Adıvar