Haberler » Gündem » Okuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre okur yazar mı, okuryazar mı? - Haberler

Okuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre okur yazar mı, okuryazar mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "okuryazar ". Peki, okuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre okur yazar mı, okuryazar mı yazılır?

18.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:37

Okur yazar kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Okuryazar nasıl yazılır? Okur yazar mı, okuryazar mı? TDK'ya göre okuryazar kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

OKURYAZAR NASIL YAZILIR? OKURYAZAR MI, OKUR YAZARMI?

Okur yazar: Yanlış

Okuryazar: Doğru

TDK'YA GÖRE OKURYAZAR NE DEMEK?

okuryazar

sıfat, (oku'ryazar)

Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse):

"Şimdi Diyarbakır'ın okuryazar gençlerinin hepsi beni tanıyor." - Halide Edip Adıvar

Bayağı nasıl yazılır? TDKBayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?

Aşçı nasıl yazılır? TDKAşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?

Parlemento nasıl yazılır? TDKParlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?

Kakofoni nasıl yazılır? TDKKakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?

Parende nasıl yazılır? TDKParende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?

Stajyer nasıl yazılır? TDKStajyer nasıl yazılır? TDK'ya göre stajer mi, stajyer mi?

Egzoz nasıl yazılır? TDKEgzoz nasıl yazılır? TDK'ya göre egsoz mu, eksozst mu, eksoz mu, egzost mu?

Ön söz nasıl yazılır? TDKÖn söz nasıl yazılır? TDK'ya göre ön söz mü, önsöz mü?

Traş nasıl yazılır? TDKTraş nasıl yazılır? TDK'ya göre tıraş mı, traş mı?

Sağ ol nasıl yazılır? TDKSağ ol nasıl yazılır? TDK'ya göre sağol mu, sağ ol mu?

Yanlış nasıl yazılır? TDKYanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre yalnış mı, yanlış mı?

Şalter nasıl yazılır? TDKŞalter nasıl yazılır? TDK'ya göre şarter mi, şartel mi, şarter mi?

Timsah Yeni Sezon Hazırlıklarına BaşladıTimsah Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Pekçok nasıl yazılır? TDKPekçok nasıl yazılır? TDK'ya göre pek çok mu, pekçok mu?

Oysaki nasıl yazılır? TDKOysaki nasıl yazılır? TDK'ya göre oysa ki mi, oysaki mi?

Taşeron nasıl yazılır? TDKTaşeron nasıl yazılır? TDK'ya göre taşaron mu, taşeron mu?

Yalnız nasıl yazılır? TDKYalnız nasıl yazılır? TDK'ya göre yanlız mı, yalnız mı?

Ya da nasıl yazılır? TDKYa da nasıl yazılır? TDK'ya göre ya da mı yada mı?

Egzoz nasıl yazılır? TDKEgzoz nasıl yazılır? TDK'ya göre egsoz mu, eksozst mu, eksoz mu, egzost mu?

Beyefendi nasıl yazılır? TDKBeyefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre beyefendi mi beyfendi mi?

Kibrit nasıl yazılır? TDKKibrit nasıl yazılır? TDK'ya göre kirbit mi, kibrit mi?

Çünkü nasıl yazılır? TDKÇünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre çünki mi, çünkü mü?

Eğer nasıl yazılır? TDKEğer nasıl yazılır? TDK'ya göre eyer mi, eğer mi?

Kirpik nasıl yazılır? TDKKirpik nasıl yazılır? TDK'ya göre kiprik mi, kirpik mi?

Değil nasıl yazılır? TDKDeğil nasıl yazılır? TDK'ya göre deyil mi, değil mi?

Hanımefendi nasıl yazılır? TDKHanımefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre hanfendi mi, hanımefendi mi?

Maalesef nasıl yazılır? TDKMaalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?

Civata nasıl yazılır? TDKCivata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?

Şövalye nasıl yazılır? TDKŞövalye nasıl yazılır? TDK'ya göre şövalye mi, şovalye mi?

Cankurtaran nasıl yazılır? TDKCankurtaran nasıl yazılır? TDK'ya cankurtaran mı, can kurtaran mı?

Yer altı nasıl yazılır? TDKYer altı nasıl yazılır? TDK'ya göre yer altı mı, yeraltı mı?

Klasisizm nasıl yazılır? TDKKlasisizm nasıl yazılır? TDK'ya göre klasisizm mi, klasizm mi?

Yeryüzü nasıl yazılır? TDKYeryüzü nasıl yazılır? TDK'ya göre yeryüzü mü, yer yüzü mü?

Yer altı nasıl yazılır? TDKYer altı nasıl yazılır? TDK'ya göre yer altı mı, yeraltı mı?

Vurdumduymaz nasıl yazılır? TDKVurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya vurdumduymaz mı, vurdum duymaz mı?

Konjonktür nasıl yazılır? TDKKonjonktür nasıl yazılır? TDK'ya göre konjonktür mü, konjonktör mü?

Akaryakıt nasıl yazılır? TDKAkaryakıt nasıl yazılır? TDK'ya göre akaryakıt mı, akar yakıt mı?

Vejetaryen nasıl yazılır? TDKVejetaryen nasıl yazılır? TDK'ya göre vejetaryen mi, vajetaryen mi?

Halüsinasyon nasıl yazılır TDKHalüsinasyon nasıl yazılır TDK'ya göre halüsinasyon mu, halüsünasyon mu?

Mirasyedi nasıl yazılır? TDKMirasyedi nasıl yazılır? TDK'ya göre mirasyedi mi, miras yedi mi?

Perhiz nasıl yazılır TDKPerhiz nasıl yazılır TDK'ya göre perhiz mi, pehriz mi?

Okuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre okur yazar mı, okuryazar mı?

Gündem, Eğitim, Güncel


HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
18.02.2020 16:58:21