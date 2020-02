Okuryazarlık Seferberliği'nin ikinci yılı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ülke olarak eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi ve uluslararası rekabete açılması anlamında Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde birçok tedbir alıyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu da bu tedbirlerin yol haritası biçiminde ortaya konulmuş bir doküman." dedi.Bakan Selçuk, eşi Rana Selçuk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği"nin ikinci yılına yönelik Altındağ Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.Etkinlikte konuşma yapan kursiyer Fatma Altuntaş'ın okuma yazma öğrenme konusundaki heyecanının çok etkileyici olduğunu anlatan Selçuk, "Benim çocukluğumda annemin hiç okula gitmemiş olmasından kaynaklanan okuma yazma bilmemesi ve bize okuma yazma öğretmeye çalışırken kendisinin de öğrenmiş olması hatırlattı bana. O gün belki annem bize öğretirken öğrendi ama devletimiz her zaman okuma yazma kurslarının yaygınlaşması, ilerlemesi, gelişmesi konusunda desteklerini hiç esirgemedi." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlikle çok önemli bir adım atıldığını vurgulayan Selçuk, "Ülke olarak eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi ve uluslararası rekabete açılması anlamında Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde birçok tedbir alıyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu da bu tedbirlerin yol haritası biçiminde ortaya konulmuş bir doküman." diye konuştu.Selçuk, okuryazarlığın artık dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, medya okuryazarlığı gibi çok geniş bir kavramsal çerçeveye sahip olduğuna işaret etti."Mobil uygulamalarla çalışmaların altyapısını güçlendiriyoruz"Bakan Selçuk, halk eğitim merkezlerinde aynı zamanda sanat, spor, bilim gibi alanlarda da kurslar düzenlendiğine dikkati çekerek, kursiyerlere halk eğitim merkezlerinden daha fazla yararlanma tavsiyesinde bulundu.Bu noktada vatandaşlardan gelen her türlü talebi de dikkate alarak altyapısını kurmaya hazır olduklarının altını çizen Selçuk, yetişkinlere okuma yazma eğitimi veren öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.Selçuk, "Mobil uygulamalarla, video kütüphanesi, kitaplarla, yayınlarla bu çalışmaların altyapısını güçlendiriyoruz. Bu çalışmaların ötesinde eğer halk eğitim merkezi kursiyerlerimizin daha ileri neler öğrenmek istediklerine ilişkin bir talep toplanırsa biz merkezlerimizin bu organizasyonunu derhal hayata geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Selçuk, okuryazarlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerleri ve kurslara emek veren tüm çalışanları tebrik etti."Türkiye'nin en yüksek oranına sahip illerinden birisiyiz"Ankara Valisi Vasip Şahin de konuşmasında, okumak ve yazmanın insanı tamamlayan bir olgu olduğuna vurgu yaparak, "Ankara'da 89 bin 800 okuma yazma bilmeyen vatandaşımız bulunmakta. Bu da nüfusumuza oranla yaklaşık yüzde 1,7'ye tekabül etmektedir ki zannediyorum Türkiye'nin en yüksek oranına sahip illerinden birisiyiz. Hedefimiz bu oranı sıfırlamak." dedi.Okuma yazma bilmeyen vatandaşlar içinde öğrenme engelli olan kişilerin de bulunduğunu anlatan Şahin, okuma yazma bilmeyenlerin sayısını azaltmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi."200 bin kursiyer ilkokul diplomasını aldı"MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ise ilk kademe okuma yazma kurslarında 823 bin kursiyerin belgelendirildiğini, yaklaşık 200 bin kursiyerin ilkokul diplomalarını aldığını bildirdi.Kursiyerlerin okuma yazma öğrenmenin ardından üst eğitime devam konusunda azim ve gayret gösterdiğini dile getiren Büyük, "Açık ortaokul için kayıt yapanların yaklaşık yüzde 15'i bizim okuryazarlık kurslarımıza katılanlar olarak gözükmektedir." ifadesini kullandı.Okuma yazma bilmenin hayata etkin katılmayı, kendi ayakları üzerinde durmayı beraberinde getirdiğini söyleyen Büyük, Ankara'da da seferberliğin başından bugüne kadar 3 bin 600 kurs açıldığını, yaklaşık 32 bin kursiyerin belgelendirildiğini kaydetti."Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum"26 yaşındaki iki çocuk annesi kursiyer Fatma Altuntaş ise Ağrı'da doğup büyüdüğünü, yaşadığı köyde okul olmadığı için eğitim alamadığını anlattı.Okuma yazmanın önemini en çok oğlu okula başladığında anladığını, okulla ilgili formları dolduramadığını aktaran Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çocuğumun okulundaki formları doldurabilmek için çekinerek başkalarından yardım istemek zorundaydım. Başkentte yaşayıp bu çağda okuma yazma bilmemek çok üzücü ve utanç verici bir duygu. Halk eğitim merkezine gidip eğitim almanın zamanı gelmişti. Yenimahalle Halk Eğitim Merkezine gidip kaydoldum. Beni küçük oğlumla birlikte sınıfa kabul ettiler. Okuma yazma öğrendim. Hayatım şu an çok kolaylaştı. Önceki hayatım çok zordu, şu an çok daha kolay. Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum."Eğitimini tamamlayıp üniversiteye kadar devam ettirmek ve meslek sahibi olmak istediğini söyleyen Altuntaş, bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine teşekkürlerini iletti.Etkinliğe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de katıldı.Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, okuryazarlık eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika alan kursiyerlerle fotoğraf çektirdi. Kursiyer Perihan Yağcı ile öğretmeni Bakan Selçuk'a Samsun'da okuma yazma öğrenen kadınların kendi el yazılarıyla yazdıkları anılarının yer aldığı "Geç Kalmış Kalemler" isimli kitabı hediye etti.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, etkinliğin sonunda okuryazarlık eğitimi alan kursiyerlerin bulunduğu sınıfa giderek kursiyerlerle sohbet etti.Emine Erdoğan'ın mesajıEtkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da mesajı okundu.Emine Erdoğan, mesajında, şu ifadelere yer verdi:"2018 yılında başlattığımız seferberlik kapsamında çeşitli sebeplerle okuma yazma öğrenememiş 1 milyonu aşkın vatandaşımıza ulaşıldığını memnuniyetle öğrendim. Milletimizin kurslara gösterdiği ilgi takdire şayandır. Haydi Kızlar Okula ile başlayıp Okuryazarlık Seferberliği ile devam eden eğitim çalışmalarımızın bundan sonraki hedefi yüzde 100 okuryazar bir ülke olarak eğitimin kalitesini artırmaya yönelik girişimler olacaktır."