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Okuyacak Çocuklar Derneğinden iki kütüphane daha

Okuyacak Çocuklar Derneği, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ve Ankara'da iki okula daha kütüphane açtı.

22.09.2019 13:50Okuyacak Çocuklar Derneğinden iki kütüphane daha
Okuyacak Çocuklar Derneği, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ve Ankara'da iki okula daha kütüphane açtı.

Türkiye'nin birçok noktasında okullara kütüphane kazandıran Okuyacak Çocuklar Derneği, Şanlıurfa'da Suruç Bilgi Ortaokulu ve Ankara'da Kızık Köyü Ortaokuluna iki kütüphane açtı. Daha önce Ankara Güdül'de kütüphane kuran derneğin açtığı 3. kütüphane oldu. Bugüne kadar 22 bin 500 kitap, 3 bin okul kıyafeti, 600 tohumlu kalem hediye eden Okuyacak Çocuklar Derneğinin hedefi 50 bin kitap hediye etmek.

Dernek Başkanı Ali Murat Karabağ, "Hayali mutluluk veren bir nesil ve gelecek inşa etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Slogan belli 'Okuyacak çocuklar.' Desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Şanlıurfa, Türkiye, Ankara, Kızık, Güncel

Kaynak: İHA

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