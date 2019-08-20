Okuyay platformu Kadıköy'de çizgi ve sahaf günleri'nde!

22 ile 27 Ağustos tarihlerinde düzenlenen festivalde; OKUYAY Konuşmaları kapsamında "Çizgi Romanın Okuma Kültürüne Katkısı" ve "Sahafların Okuma Kültürüne Katkısı" başlıklı iki panel gerçekleştirecek olan OKUYAY Platformu, İstanbul Kadıköy Lisesi bahçesindeki standında festival süresince ziyaretçilerini ağırlayacak.

OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK'lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa'daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor. Düzenlediği etkinliklerle de okuma kültürünün gelişimine destek olmayı amaçlayan OKUYAY Platformu; proje ortaklarından Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği KADFEST Çizgi ve Sahaf Günleri kapsamında İstanbul Kadıköy Lisesi bahçesinde stant açacak. OKUYAY Platformu festivalde ayrıca, çizgi romanın ve sahafların okuma kültürüne katkısını ve önemini anlatmak amacıyla iki panel düzenleyecek.

OKUYAY Konuşmaları kapsamında gerçekleştirilecek panellerin ilki; 23 Ağustos Cuma günü 16.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Kadıköy Lisesi Atölye Alanı'nda düzenlenecek. Moderatörlüğünü Sevengül Sönmez'in üstlendiği Çizgi Romanın Okuma Kültürüne Katkısı başlıklı panelin konuşmacıları Gerekli Şeyler Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Alişan Cengiz ve çizgi roman araştırmacısı, yazarı ve akademisyen Ümit Kireçci olacak. Panelde "Çizgi romanlar okuma alışkanlığımızı geliştiriyor mu? Çizgi romanların okuma kültürüne katkısı sandığımızdan daha çok mu?" gibi sorulara yanıt aranırken çizgi romanın, çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığına katkısı gibi konular da tartışılacak.

25 Ağustos Pazar akşamı 19.00-20.20 saatleri arasında İstanbul Kadıköy Lisesi Etkinlik Alanı'nda, OKUYAY Konuşmaları kapsamında düzenlenecek ikinci panelin konukları ise sahaflar Ümit Nar ve Bengi Berksoy olacak. Sevengül Sönmez'in moderatörlüğünde gerçekleşecek Sahafların Okuma Kültürüne Katkısı başlıklı panelde; sahafların okuma kültürünün genişlemesi ve yaygınlaşmasındaki katkısı konuşularak eski zamanların kitaplarına ve okuma alışkanlıklarına bir yolculuk yapılacak.

OKUYAY Platformu, İstanbul Kadıköy Lisesi bahçesinde 5 gün boyunca 13.00-23.00 saatleri arasında açık olacak standında; okuma kültürünün yaygınlaştırılmasıyla ilgilenen, konuya katkı sağlamak isteyen ve bu alanda çalışmalar yapan ziyaretçilerini ağırlayacak. Projeye dair dokümanların temin edilebileceği stantta, okuma kültürü ölçümüne katkı sağlayacak bir anket de doldurulabilecek.