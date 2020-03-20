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Okuyay platformu'nun 4 ilde uygulayacağı projeler için başvurular başladı!

OKUYAY Platformu'nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) Adana, Samsun, Ankara ve İstanbul'da yürüteceği pilot projeler için başvurular başladı.

20.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:56
Okuyay platformu'nun 4 ilde uygulayacağı projeler için başvurular başladı!

Okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen STK, enformal yapı, aktivist ve gönüllülere, kendi bölgelerinde uygulayacakları pilot projeler için kaynak sağlamayı planlayan OKUYAY Platformu'na yapılacak başvurular için detaylı bilgilere internet sitesinden ulaşılabilir. Kişi ve kuruluşların, info@okuyayplatformu.com adresine mail göndererek yapabilecekleri başvurular için son tarih 30 Mart 2020 Pazartesi!

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK'lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa'daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

OKUYAY Platformu, okuma kültürüyle ilgili pilot projelere destek vereceği 4 bölgeyi, hazırlattığı Türkiye STK Haritalaması Araştırması* doğrultusunda İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun olarak belirlemişti. Seçilen 4 ilde okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen STK, enformal yapı, aktivist ve gönüllülere, kendi bölgelerinde uygulayacakları pilot projeler için kaynak sağlamayı planlayan OKUYAY Platformu, kaynak kullanmaya hak kazanacak kişi ve kuruluşlar için başvuru koşullarını internet sitesinden duyurdu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Samsun, Adana, Pilot, Güncel

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