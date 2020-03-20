Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Okuyay Platformu'nun 4 ilde uygulayacağı projeler için başvurular başladı - Güncel

Okuyay Platformu'nun 4 ilde uygulayacağı projeler için başvurular başladı

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde oluşturulan Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu'nun (OKUYAY) Adana, Samsun, Ankara ve İstanbul'da yürüteceği pilot projeler için başvurular başladı.

20.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:50
Okuyay Platformu'nun 4 ilde uygulayacağı projeler için başvurular başladı
Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde oluşturulan Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu'nun (OKUYAY) Adana , Samsun , Ankara ve İstanbul'da yürüteceği pilot projeler için başvurular başladı.
Okuma kültürünün yaygınlaştırılması üzerine, koşullar doğrultusunda hazırlanan pilot proje başvurularının en geç 30 Mart'a kadar mail olarak gönderilebileceği belirtildi.
OKUYAY Platformu, okuma kültürüyle ilgili pilot projelere destek vereceği 4 bölgeyi, hazırlattığı "Türkiye STK Haritalaması Araştırması" doğrultusunda İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun olarak belirledi.
Seçilen 4 ilde okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen platform, enformal yapı, aktivist ve gönüllülere kendi bölgelerinde uygulayacakları pilot projeler için kaynak sağlamayı planlıyor. OKUYAY, kaynak kullanmaya hak kazanacak kişi ve kuruluşlar için başvuru koşullarını internet sitesinden (www.okuyayplatformu.com) duyurdu.
Başvuru sonucunda kaynak kullanmaya hak kazananlar, 17 Nisan 2020 tarihinde internet sitesi üzerinden açıklanacak.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Türkiye Yayıncılar Birliği'nin OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa'daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Samsun, Adana, Pilot, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Güncel
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading