Okyanus Ötelerine Kaçanlara Rahat Vermedik, Vermeyeceğiz De"

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " 'Terör örgütlerinin inlerine gireceğiz' dedik girdik. 'Türkiye'ye rahat vermeyene, Yozgat'a, Sarıkaya'ya rahat vermeyene rahat vermeyiz' dedik, rahat vermedik. Türkiye'de rahat vermedik, sınır ötesinde rahat vermedik. Okyanus ötelerine kaçanlara da rahat vermedik, vermeyeceğiz de." dedi.Oktay, Yozgat'ta AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanlığı tarafından Miting Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.AK Parti iktidarlarının ülkeye yaptığı yatırımları anlatan Oktay, terörle mücadele çalışmalarını anlattı.Millete hizmet etmek için çıktıkları kutlu yolda önlerine terör örgütlerinin çıkmaya çalıştığı zamanlar olduğunu vurgulayan Oktay, şunları söyledi:"Dün dimdik durduk, bugün de dimdik duracağız, yarın da dimdik duracağız. 'İnlerine gireceğiz' dedik girdik. 'Nereye giderlerse gitsin kovalayacağız' dedik, kovaladık. 'Onları açtıkları çukurlara biz gömeceğiz' dedik, gömdük. 'Arkalarında kim olursa olsun sizi gittiğiniz yere kadar kovalayacağız' dedik, 'Size rahat vermeyeceğiz' dedik, 'Türkiye'ye rahat vermeyene, Yozgat'a, Sarıkaya'ya rahat vermeyene rahat vermeyiz' dedik, rahat vermedik. Türkiye'de rahat vermedik, sınır ötesinde rahat vermedik. Okyanus ötelerine kaçanlara da rahat vermedik, vermeyeceğiz de. Vatanımızın ve milletimizin birliği için mücadele ettik. Bizden önceki iktidarlar döneminde yapılanlardan katbekat fazla hizmeti ülkemize, milletimize kazandırmaya çalıştık ve bunu da başardık. 'Yeterli değil' diyoruz, 'Daha ileri gideceğiz' diyoruz. Sarıkaya'nın desteği ile 31 Mart'ta daha güzel günlere bir adım daha yaklaşacağız."AK Parti iktidarının Sarıkaya ilçesine yaptığı çalışmalara değinen Oktay, hizmetlerin bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi.AK Parti Sarıkaya Belediye Başkan adayı Duran Cesur'a destek isteyen Oktay, daha sonra Roma Hamamı'nı inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.