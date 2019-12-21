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Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi

Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısının saldırısı sonucu, boğazı kesilen gemi kaptanı hayatını kaybederken iki mürettebat da yaralandı. Saldırgan mürettebat tarafından elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hale getirildi.

21.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:26

Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A'nın bıçaklı saldırısı sonucu geminin kaptanı Bora Ekşi hayatını kaybederken iki mürettebat da yaralandı.

SALDIRGAN MÜRETTEBAT TARAFINDAN BAĞLANDI

İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı. Geminin kaptanı Bora Ekşi, daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken kendisine engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı. Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti.

Ergin A. mürettebat tarafından bağlanırken gemi, rotasını adli işlemler için Sri Lanka'ya çevirdi. Kaptan Bora Ekşi'nin evli ve bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bu arada İnce Denizcilik'ten olayla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint Okyanusu'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz isimli gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu bir personelimiz vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır.Türk konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariye Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur" denildi.

Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi

Karadeniz, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (3)
UZMAN KAPTAN: Gemi Makina Dairesi Personeli Kesinlikle En az Endüstri Meslek Liseli Mezunlarından olmalı. Güverte Gemici Usta Gemici kısmıda aynı. Eğitimsiz İnsanlar Çalışıyor Gemilerde.. Ulaştırma Bakanı bir el atarmısın bu duruma..
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GICIK: ayağına zincir yolla okyanusa .
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CİKO: Vişsş
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