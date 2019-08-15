'Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım'

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Marmara'da olacak herhangi büyük depremden sonra Kocaeli'nin göç alacağını belirtti. Kocaeli'de bundan sonra büyük bir deprem olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Barış, "Olası bir İstanbul, Bursa ya da Yalova açıklarında yaşanacak bir depremde, yardım trafiği, yaralı ve hastaların sevki ve onların barınması Kocaeli'den olacak. Kocaeli'nin, tüm bu bölgenin deneyimli ili olarak bir tedavi edici, bir barınma, korunma, müdahale merkezi olarak planlanması lazım" dedi.

17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 20'nci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Şerif Barış, "Kocaeli, 1999'da inanılmaz acıları yaşadı. Ama çok hızlı bir şekilde yeniden toparlanma, yeniden bir şehir kurma aşamasına geldi. 18 bin insan ve milyarlarca dolarlık bir kayıpla karşılaştı, binlerce yaralı oldu ama çok iyi bir dayanışmayla, depremin üstesinden gelindi. Marmara'nın deprem riskini konuşurken Kocaeli ve halkı bundan en çok tedirgin olan halktır. Önümüzdeki yaklaşık 200 ile 250 yıl arasında Kocaeli'de büyük bir deprem olma ihtimali yok. Kocaeli, İstanbul ve açıklarında veya Marmara'daki Bursa'da, Yalova'da, İznik'te olabilecek başka bir büyük depremden etkilenecek. Dolayısıyla Kocaeli'nin ve halkının hazırlığının Kocaeli'de olacak bir büyük depreme göre değil, civar ve yakın illerde olacak bir büyük depreme göre lojistik merkezi, köprü merkezi, yardım-bakım merkezi olarak hazırlanması lazım" dedi.

'DEPREMİN YARATACAĞI ETKİ İNSANLAR ÜZERİNDE OLACAK'

Depreme dayanıksız binaların ayıklandığını söyleyen Prof. Dr. Barış, şöyle konuştu:

"Kocaeli halkı için önümüzdeki yıllarda olabilecek depremlere etkilenme, 1999 Depremi gibi olmayacak. O depremde yıkılan birçok bina var, çok çürük binalar, çok kötü binalar, depreme dayanıksız binalar ayıklandı ve 2000 yılından itibaren gerek depremin etkisiyle, gerek beton kalitesinin artmasıyla yeni yapılan bütün binalar depreme dayanıklı hale gelmeye başladı. Sıkıntı, sadece depremin büyüklüğüne ve ivmesine bağlı olarak bazı orta ve ağır hasarlı binaların düzgün onarım ve iyileştirme çalışması yapılmadıysa o bölgelerde problem yaratabilir. Depremin yaratacağı etki, binalar üzerinde değil, insanlar üzerinde olacak. Çünkü ruhsal travma dediğimiz o depremdeki acılar yaşama, depremdeki kayıpları hatırlama olayı insanları tetikleyecek. Bu da iş kaynaklarının kaybına, iş sürekliliğinin durmasına ve bir takım psikolojik etkilere yol açacak. Ben çok fazla binanın zarar göreceğine inanmıyorum ama sosyal olarak Kocaeli halkı ve özellikle depremi yaşamış kişiler maalesef olumsuz etkilenecek. Ülkemizde 1999 Depremi bir milat olarak kabul edilir. Psiko-sosyal anlamda özellikle afetzedelerin ruhsal travma etkileri ve bunları tekrarlamaları maalesef bir gerçek. Zaman zaman İstanbul'da ya da Marmara'da büyük bir depreminin haberinin ardından bile hastanedeki psikoloji ve psikiyatr servislerinin hasta ziyaretlerinin, hasta kabullerinin arttığını biliyoruz. Dolayısıyla depremi ve o büyük acıları yaşamış insanların o acıyı, o çaresizliği unutması mümkün değil. Bu ruhsal travma tedavi olunmadığı sürece sık sık tekrarlanacak."

'KOCAELİ'DE BÜYÜK BİR DEPREM OLMAYACAK'

Kocaeli'de bundan sonra büyük bir deprem olmayacağını belirten Barış, "Kocaeli'de olacak bir depreme hazırlanılsa ne olur, hazırlanmasa ne olur? Çünkü Kocaeli'nde büyük bir deprem olmayacak. Dolayısıyla eğer hazırlık bu yöndeyse ki birçok hazırlığımız bu yönde, biz bu bölgede arama kurtarma gruplarını Kocaeli'ye göre ayarlarsak, insan göçünü veya yardım ekiplerini sanki Kocaeli'de bir deprem olacakmış gibi planlarsak bu yanlış olur. Ama olası bir İstanbul, Bursa ya da Yalova açıklarında yaşanacak bir depremde Marmara'nın tamamının etkileneceği için yardım trafiği, dünyadan gelen yardımlar, burada olan yaralı ve hastaların sevki ve onların barınması Kocaeli ilinde olacak. Dolayısıyla Kocaeli tüm bu bölgenin belki de en deneyimli ili olarak bir tedavi edici, bir barınma, korunma, müdahale merkezi olarak planlanması lazım" dedi.

'OLASI DEPREMDE KOCAELİ İNANILMAZ BİR GÖÇ ALACAK'

Barış olası bir Marmara depreminde Kocaeli'nin inanılmaz bir göç alacağını açıklayarak, şöyle konuştu:

"Marmara'da olacak herhangi büyük bir depremden sonra Kocaeli inanılmaz bir göç alacak. İster istemez afet olan bölgeye düzensiz bir yardım grubunun, destek grubunun gitmesi bile afete ek afetler yaratıyor. Arama kurtarma gruplarını siz doğru düzgün yönlendirmezseniz, aynı bina üzerine 8-10 tane farklı arama grubu gönderirseniz, plansız iş yaparsanız yararından çok zarar getirir. Bu örnek Kocaeli Depremi'nde açık bir şekilde yaşandı. Ben o depremde buradaydım arama kurtarma gruplarının birbirleriyle çatıştığını ve gürültüden enkaz altında kalan insanların seslerinin duyulmadığını çok iyi biliyorum. Arama kurtarma bile çok profesyonel bir iş ve bunun da mutlaka yönetilmesi lazım. Şunu da vurgulamak lazım, Türkiye bir afete müdahale planı üzerine yoğunlaşıyor. Bizim artık bunu bırakmamız lazım, çünkü afet olduktan sonra biz zaten can kayıplarını azaltmayız, ekonomik kayıpları azaltamayız. Bizim artık risk yönetimine ağırlık vermemiz lazım dolayısıyla zarar azaltacak çalışmalara ağırlık vermemiz lazım. Evet müdahale çok önemli, enkaz atındaki insanlara çabucak müdahale edilirse ilk yarım saat içerisinde yüzde 85 kurtulma şansları oluyor, ilk 24 saat yüzde 72 kurtulma şanları oluyor ama bizim enkaz altında kalacak insan sayısını, bizim ilk anda ekonomik kayıp olarak yaklaşık 12-13 milyar dolar hesaplanıyor Kocaeli Depremi'nin ekonomik kaybı ve bu öz kaynak kayıplarını azaltma çalışmalarına ağırlık vermemiz lazım. Bu 12-15 milyar doları biz yıllardır ödüyoruz ve ödemeye de devam ediyoruz."



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