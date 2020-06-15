Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti

Habertürk canlı yayınına konuk olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un rahat tavırları ve giydiği kıyafet, açıklamalarını gölgede bıraktı.

15.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:33

Dün akşam saatlerinde Bingöl'ge meydana gelen ve büyük paniğe neden olan deprem, koronavirüs salgınından dolayı bir süredir gündemi meşgul etmeyen olası İstanbul depremini yeniden akıllara getirdi.

"İSTANBUL'DA BEKLENTİ YOK"

Konuyla ilgili Habertürk ekranlarında canlı yayın konuğu olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, olası İstanbul depremiyle ilgili "İstanbul'da beklenti yok. Tam tersi İstanbul'da Kumburgaz çukurundaki fay batıdaki Avcılar sırtını kesmiyor ve böyle olunca Yeşilköy ve Adalar'a doğru gelmiyor. Orada başlayıp Yunanistan'a doğru gidiyor. 1912'de Silivri ve Tekirdağ kırıldığı için o fay Kumburgaz çukurunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında Bingöl depremine de değinen Üşümezsoy'un canlı yayındaki rahat tavırları ve giydiği kıyafet ise açıklamalarının önüne geçti.

Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Etiketler: Şener Üşümezsoy, Habertürk, İstanbul, Bingöl, Güncel, Haber

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