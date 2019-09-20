Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye operasyon için 2 hafta süre verdiği Fırat'ın doğusuna olası harekat için Sağlık Bakanlığı'nın da çalışma başlattığı ortaya çıktı. Doktorlara Suriye sınırında görev verildi. Türkiye, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurulması için ABD ile çalışıyor. Ancak bu gerçekleşmezse, Ankara, bölgenin teröristlerden temizlenmesi konusunda kararlı.

11 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar harekat planlarının ve hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı. Olası o harekat için Sağlık Bakanlığı da aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'nın da bulunduğu 11 ilin Sağlık Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Görevlendirme yazısında 20 Ağustos-20 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa ve Mardin'deki tesislerde res'en personel görevlendirildiği bildirildi.

İŞTE GÖREVLENDİRME YAZISI

Görevlendirme yazısında, "Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin 20/08/2019 – 20/10/2019 tarihleri arasında görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir." denildi.

ŞANLIURFA'DA DOKTORLARIN İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Görevlendirilen personel, söz konusu tarihler arasında Şanlıurfa ve Mardin il sağlık müdürlüklerinin emrinde çalışacak. Olası askeri harekatın sağlık hizmetlerini yürütecek. Ayrıca Şanlıurfa'da doktorların izinleri süresiz olarak iptal edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulu da bakanlık tarafından yapılan tüm görevlendirmelerin kabul edildiğini açıkladı.

ERDOĞAN İKİ HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmalarından iki hafta içerisinde sonuç çıkmaması durumda Türkiye'nin kendi planını devreye sokacağını söylemişti.

SINIRDA 40 BİN MEHMETÇİK BEKLİYOR

Fırat'ın doğusuna yönelik dev harekât için hazırlıklar tamamlandı. Olası bir operasyon için 80 bin asker emir bekliyor. Bu sayı 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan 40 bin askerin iki katı anlamına geliyor. Operasyon Şanlıurfa ve Kilis- Elbeyli'de kurulan ana karargâhlardan yönetilecek. 500 km'lik hatta intikal 10'dan fazla noktada başlayacak. Hedef 30 bin kilometrekarelik alandaki terör örgütlerini tamamıyla imha edip tehdit koridorunu sona erdirmek.