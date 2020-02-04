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Zorbay Küçük'ün babası konuştu: Galatasaray Futbol Okulu'nda çalışıyorum

Galatasaray-Kayserispor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, "Ben hayatımı idame ettirebilmek için Büyükçekmece Galatasaray Futbol Okulu'nda çalışıyorum. Benim de yaşamımı sağlayabilmem için çalışmam gerekli." dedi.

04.02.2020 21:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:11Zorbay Küçük'ün babası konuştu: Galatasaray Futbol Okulu'nda çalışıyorum

Galatasaray- mücadelesinin hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, Ajansspor'a konuştu. Feyzullah Küçük, "Oğlum Zorbay ile uzun yıllardır görüşmedim, görüşemiyorum da. Galatasaray-Kayserispor maçından önce ve sonra sosyal medyada Zorbay ile ilgili linç kampanyası başlatıldı. Bunun sebebi de benim Galatasaray Okulu'nda antrenör olarak görev yapmam. Ben hayatımı idame ettirebilmek için Büyükçekmece Galatasaray Futbol Okulu'nda çalışıyorum. Benim de yaşamımı sağlayabilmem için çalışmam gerekli. Bu bir futbol okulu, akademi de değil, Galatasaray altyapısı da" dedi.

"UZUN YILLARDIR ZORBAY İLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Küçük, "İnsanlar eşinden ayrılabilir. Ben de 1996 yılında eski eşim Güler Hanım'dan ayrıldım. İkinci evliliğimden sonra da eski eşim çocuklarımla görüşmemi istemedi. Benim de hatalarım oldu, uzun yıllardır Zorbay ile görüşmüyorum. Zorbay benim canımdır, kanımdır, pazar gecesi Zorbay'a yapılanlardan sonra sabaha kadar uyuyamadım. Zorbay'a destek olsunlar. MHK'nin böyle genç hakemlere ihtiyacı var" diye konuştu.


Galatasaray, Kayserispor, Futbol, Spor

HABER YORUMLARI (7)
GALA1905:Ali koc, a gelsin.
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FATİH:Geçen seneki Rize maçı hala akıllarda
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KANARY:çocuk düzgün maç yönetti kayseri zaten düşmüş bir takım siz ZORLUbıyığı konusun asıl.
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HA HA:3 YILDIR ÇOK GÜZEL MAÇ YÖNETİYORLAR
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FENERLİ:şikeci cinconlu
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KANARS:onların başkanı hapis yatmadı malum suçtan ama sen bilirsin.
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KENAN:Nasıl kazandığınız belli oldu Lİg ZORbay geçiyor Fransızların klasik ayak oyunları
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