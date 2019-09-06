'Olay'ın sahibi Ezhel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ezhel'in 'Olay' şarkısına yaptığı klip dinleyenler tarafından çok cesur bulundu. Klipte, politikadan, ekonomiye, şiddete birçok konuyu barındıran unsurlar yer alıyor. Ezhel kaç yaşında, nereli? Olay sözleri, Ezhel hayatı…

ÖMER SERCAN İPEKÇİOĞLU KİMDİR?

Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekçioğlu, 1 Temmuz 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan rapçi, ilk albümünü 2017 yılının Mayıs ayında çıkarttı. Yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlıyor.

FREESTYLE KİNG YARIŞMASINDA 1. OLDU

İlk olarak rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaştı. 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu. Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasından 1. oldu. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulundu. 2017 yılında mahlasını sadece Ezhel yaparak kariyerine devam etme kararı aldı.

UYUŞTURUCU NEDENİYLE TUTUKLANDI

Başarılı rapçi'nin ilk resmi albümü Müptezhel, Mayıs 2017 tarihinde yayınlandı.24 Mayıs 2018 tarihinde bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklansa da 19 Haziran 2018 tarihinde beraat etti. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalıyor.