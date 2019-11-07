Haberler » Güncel » Olay yerine giden sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı

Olay yerine giden sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden sağlık ve polis ekiplerine düzenlenen taşlı sopalı saldırıda 2 kişi yaralandı.

07.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:34
Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden sağlık ve polis ekiplerine düzenlenen taşlı sopalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi çeşme meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişinin yaralandığı bilgisini alan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Ardından iki grubun kavgasını yatıştırmaya çalışan polise de taş ve sopalarla saldırı düzenlendi. Olayda bir polis memuru ve sağlık çalışanı yaralandı.
Ekipler biber gazıyla saldırganlara müdahale etti.
Yaralılar Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Olay yerine giden sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı

Yayla Mahallesi, Kırklareli, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:57   Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
22:57   Şişli'de otomobil evin salonuna daldı
22:56   Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e saldırı girişimi
22:56   Lübnan Meclis Başkanı "Hariri" seçeneğinde ısrarlı
22:55   Arreaza görüşmesi - NEW
22:44   Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim
22:21   Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık
22:10   Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü
22:05   Zazaca konuşma Meclis'i karıştırdı! Milletvekillleri, HDP'li vekile tepki gösterdi
21:59   Otizmli çocuklara yapılan utanç verici olay sosyal medyada gündem oldu
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
7.11.2019 22:59:03