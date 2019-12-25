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Olaylı derbi sonrası TFF'den Cüneyt Çakır kararı

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

25.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:51

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu 17. haftada oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ve aynı maçta VAR'da yer alan Mete Kalkavan'a bu hafta görev verilmedi.

Ligin 17. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

27 ARALIK CUMA

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 ARALIK CUMARTESİ

15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 ARALIK PAZAR

14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Olaylı derbi sonrası TFF'den Cüneyt Çakır kararı

Spor


HABER YORUMLARI (42)
HALUK: 2 penaltımızı vermedi. eyyamın kralını yaptı. en azından var''a gitse gerçeği görecekti. bu maçta şike var. bunun sorumlusu da sensin cüneyt
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ET OBUR: BİR HAFTA . . . . ŞAK KEYFİ, SONRA TETİKÇİLİĞE DEVAM. . !
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8JK 6S HAMSİSPOR 14 KULÜP KÜÇÜKTÜR FB: ya arkadaş maçta top oynamayan 8jk hakkımız yendi diyor hakeme giydiriyor. maç boyun 1 isabetli şutu olan 8jk sizin yerinize hakem koşmasına alıştınız mı? ve yine FENER galip hakeme yine maç yok. ulan bu federasyon bizi amma da kayırıyor!
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2 4
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BJK: HADİ ORDAN LEN, ŞİKECİLERİN APTAL AŞIĞI. . !
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BEŞİKTAŞ ORDUSU: İSABETLİ ŞUTUMUZ OLMAMASI HAKEMİN EMEK HIRSIZLIGI YAPMASI DEMEK DEĞİL. RIDVAN BİLE HAKEM BEŞİKTAŞ I YAKTI DİYORSA TARTIŞMA BİİTİ. CÜNEYTE VE METEYE(SÖZDE BJK Lİ) TEŞEKKÜR EDİN
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2 1
BEN TERİM: BEŞİKTAŞTA EYYAM SIRASINDAN NASİBİNİ ALDI BEN CİMBOMLUYUM AMA BU SEFER FENERİN YANINDAYIM BELKİDE İLK VE TEK OLACAK BU AMA BEŞİKTAŞ BU OYUNUYLA 3 . LİGDE BİLE TUTUNAMAZ BENDEN DEMESİ , KENDİNİ SAĞA SOLA VURACAĞINA ABDULLAH AVCININ KULAĞINI ÇEKSİNLER
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İMPARATOR: 3. ligde tutunamaz dediğin takım . 4-5 hafta önce eline verip yolladı seni . Az mantıklı yorum yapın
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2 1
BEŞİKTAŞ ORDUSU: CÜNEYT ÇAKIR VE METE KALKAVANA MAÇ VERİLMEMESİ SEBEBİYLE ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADINDAKİ FENERBAHÇE BAYRAKLARI YARIYA İNDİRİLİP FB KULÜBÜNDE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
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5 2
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BEŞİKTAŞ ORDUSU: GS YE KAÇ ATTIĞIN BENİ İLGİLENDİRMEZ ANCAK BİZİMKİSİ GASBEDİLEN HAKKIMIZI KİMSEYE UNUTTURMAMA DAVASI. AĞLAMAK İSE SİZİNKİ İSPATI İSE ZORLU CENTER TOPLANTISI
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1 0
FB: Hee he ondan.. yas ilan edildi adam fb nin galibiyetine golge dusurdu... futbol desen derbi desen bu iste bjk ve fener maclari hep ust siradadir ulkemizde....
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