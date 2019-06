Olaylı evlilik sonrası Özer'den ilk açıklama Bursa 'dan Zerrin Özer Bursayı salladıBursa Festivaline Zerrin Özer ve Gökhan Türkmen damga vurduBURSA - Murat Akıncı ile evliliğinden hemen sonra boşanma kararı alan ve zor günler geçiren Zerrin Özer, 58. Bursa Festivalinde hem coştu hem de coşturdu. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özer, geçirdiği zor günler için çarpıcı açıklamalarda bulundu.Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin 9'uncu gününde Gökhan Türkmen ve Zerrin Özer sahne aldı. İlk iki evliliğinden umduğunu bulamayan Zerrin Özer, "Bana bebek gibi bakıyor" dediği Murat Akıncı ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, kısa süre içerisinde bir kabusa dönüştü. Nedeni ise Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunun ortaya çıkması ve mağdur kadınların itiraflarıydı. Aynı zamanda Akıncı'nın, Adnan Oktar 'ın da müridi olduğu da gün yüzüne çıkmıştı. Bu yaşanan zorlu günlerin ardından ilk konserine Bursa'da çıkan Zerrin Özer, Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşatırken konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaşanan sıkıntılardan sonra sevenlerinin desteğiyle kısa sürede toparlayan Özer, "Sizinle burada günlerce, gecelerce, saatlerce dikilip konuşuruz. Ben Rabbim'in çok şanslı bir kulu olduğuma inanıyorum çünkü hakikaten söylediğim her lafımın arkasındayım. Rabbim benim sevenlerimi sevdiklerimi başımdan eksik etmesin. Bu benim en büyük cümlemdir. Hiç birşeyi hele ki sevgiyi zorla satın alamazsınız. Çünkü sevgi karşılıklıdır. Ben hayatım boyunca hep naturel oldum. Ben içimden geldiği gibi yaşadım her şeyimi herkesle paylaştım. Özür diledim, yeri geldi sinirlendim ama artık müsaade ederseniz, 37 senedir sevenlerim ve sevdiklerim beni tanıdılar. Zerrin bizim kızımız, bizim mahallenin kızı delidir. Dürüsttür, doğrudur hani yalan bilmez. Çünkü ben halktan geldim. İlk bu mesleğe başladığım yıllarda bir röportaj yapmışlardı benimle, en nefret ettiğim ben bu şarkıları halka inmek için yapıyorum. Sen kimsin halka iniyorsun. Halka inilmez, çıkılır. Çıkacağınız sürede hayatınız boyunca bitmez. O yüzden benim kıymetli halkım her şeyin gerçeğini bildiği için artık herkes çok bilinçli.