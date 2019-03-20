Olcay Çokar'ın Adı Bu Parkta Yaşayacak

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan park, Çankaya Mahallesi Karacabey Sokakta bulunuyor. 6 bin 615 m2 büyüklüğündeki parkta; süs havuzu, çocuk oyun grubu, fitness aletleri, kamelya ve bank gibi oturma grupları yer alıyor. Olcay Çokar'ın adının yaşatılacağı parkın açılışı törenle gerçekleşti.Duygusal anların yaşandığı Olcay Çokar Parkının açılışına CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Olcay Çokar'ın ailesi, kızı Berfin Çokar, Odupazarı Belediyesi personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ONUN O GÜLER YÜZÜ VE NEŞESİ GİBİ RENGARENK BİR PARK"

Olcay Çokar'ın kızı Berfin Çokar duygusal bir konuşma yaptı. "Biricik annemiz için yapılan, kendisi gibi cıvıl cıvıl olan bu yerde başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye Meclis Üyelerine ve tüm belediye çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyen Çokar, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Sizin tanıdığınız Olcay Çokar, işine ve sorumluluklarına sımsıkı bağlı gece gündüz fark etmeksizin çalışıp didinen, herkese yardıma koşan biriyken, ben size bunun arka planından bahsedeceğim. Bir insan düşünün ki kızını özleyip, okuduğum şehre gelirken ya da yılda bir kez gidebildiği tatil yolculuğunda yanından iş bilgisayarını ayırmayan, imzalarını yetiştirip izinliyken bile telefonlara koşan, belediyenin ve şehrin her sorununu kendi sorunuymuşçasına benimseyen, her yıl yıllık izinlerini kullanamadan geçiren ve bütün bunların yanında hayırlı bir evlat, harika bir eş, sevgi dolu bir abla ve mükemmel bir anne olan; bu azim ve yoğunlukta çalışırken ne bir özel günümüzü ne de veli toplantımızı kaçırmamış bir iş kadını. Zamansız da olsa herkese bir şeyler katarak bizlerden ayrıldı. Onun o güler yüzü ve neşesi gibi rengarenk bu parkı ona armağan ettiğiniz için tüm ailesi olarak sizlere bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"ADINI PARKTA YAŞATMAK İSTEDİK"

Berfin Çokar'ın ardından söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Olcay Çokar'ı biz çok sevdik. 3 yıl boyunca Odunpazarı Belediyesi'nin yükünün tamamını üstüne alan çalışkan bir kardeşimizdi. Ama ne yazık ki erken kaybettik. Üzüntümüz sonsuz, bunu tarif etmek mümkün değil. Biz ona borcumuzu ödemek için bu parkı yaptık. Gerçekten Odunpazarı'nın en iyi yerlerinden birisi. Kendisine layık olmasa bile onun adını parkta yaşatmak istedik. Çalışan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına, beyinlerine sağlık. Olcay Çokar'a Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler