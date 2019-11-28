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Olcay Deniz'den Demirci ziyareti

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz, Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

28.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:44Olcay Deniz'den Demirci ziyareti
Valisi Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz, ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Demirci'de faaliyet gösteren organik tarım çiftliği, halı fabrikası ve halı dokuma atölyesini ziyaret eden Olcay Deniz, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret etti.

Ziyaret programında Olcay Deniz'e Vali Yardımcılarının eşleri ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya'nın eşi Halide Kaya da eşlik etti.

Vali Deniz'in eşi Olcay Deniz ve beraberindekiler ilk olarak 'Türkiye'de 2015 yılı En İyi Organik Tarım Çiftliği' yarışmasında; Türkiye 2015 Yılı En İyi Organik Tarım Çiftliği Birincisi Kara Oklar Ekolojik Tarım Çiftliğine ziyarette bulundu. Olcay Deniz, 550 dekarlık alan üzerine kurulan çiftlikte ana ürün badem olmak üzere çeşitli ürünlerin üretiminin de yapıldığı çiftlik hakkında bilgi aldı.

Olcay Deniz ve beraberindekiler daha sonra üretime 1950'li yıllarda el halısı imalatı ile işe başlayan, 1970'li yıllarda iplik ve dokuma tesisinin kurulması ile makine halısı üretimine başlayan Serko Halı Fabrikasına ziyaret etti. Saf yünden imal edilen halıların üretimi hakkında bilgi alan Olcay Deniz daha sonra el halısı dokuma atölyesini ziyaret etti. Atölyede halı dokuyan kadınlarla sohbet eden Olcay Deniz, kadınların üretimde yer alarak hem aile ekonomisi hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmalarının önemini belirterek el emeği göz nuru ile halı dokuyan kadınların emeklerinin çok değerli olduğunu söyleyerek onları tebrik etti.

Vali Deniz'in eşi Olcay Deniz, Demirci İlçesi ziyareti kapsamında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret etti. Merkezde incelemelerde bulunan Olcay Deniz, yetkililerden bilgi aldı. Merkezde eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Olcay Deniz, çocuklarla sohbet ederek, aktivitelerine eşlik etti. - MANİSA

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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