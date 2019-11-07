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Olcay Orak: "İki galibiyet elde edersek çok büyük avantaj olur"

Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü ve A Milli Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Olcay Orak, milli takımın Sırbistan ve Litvanya maçları hakkında yaptığı açıklamada, iki galibiyet elde ettikleri takdirde çok büyük avantaj yakalayacaklarını söyledi.

07.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:34 Olcay Orak:
Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü ve A Milli Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Olcay Orak, milli takımın Sırbistan ve Litvanya maçları hakkında yaptığı açıklamada, iki galibiyet elde ettikleri takdirde çok büyük avantaj yakalayacaklarını söyledi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, üç sporcusu milli takımlarına davet edildi. Kübra Erat, A Milli Basketbol Takımı'na, Iva Slonjsak Hırvatistan'a, Kia Vaugh ise Çekya Milli Takımı aday kadrosunda yer aldı. Elazığ ekibinin Başantrenörü Olcay Orak ise aynı zamanda A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nun yardımcılığını yapıyor.

Ligde oynanacak olan Galatasaray maçı sonrası milli takım kampına katılacak olan Olcay Orak ile Kübra Erat, açıklamalarda bulundu. 16 kişilik bir aday kadro açıkladıklarını ifade eden Olcay Orak, "Pazartesi ve salı günü İstanbul'da iki antrenman yapacağız. Ayın 14'ünde Belgrad'ta Sırbistan'la ilk maçımızı oynayacağız. 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ilk iki maçına çıkıyoruz. Diğer maçımız da Litvanya ile. Arnuvutluk'la ise bir sene sonra Kasım ayında oynayacağız. Grupta dört takım var ve Sırbistan favori. Güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum, daha sezonun başı. Onlarda da iki eksik var. Yenerek gelirsek oradan gruptan çıkmayı çok büyük ihtimal garantileriz. 17 Kasım'da Mersin'de Litvanya ile oynayacağız. Orada da favori biz görünüyoruz ama maç oynamadan bir şey söylemek zor. Bu maçlardan iki galibiyet elde edersek çok büyük avantaj olur bizim için" diye konuştu.

Kübra Erat ilk kez A Milli Takım'da

Daha önce Ümit Mili Takım'da forma giyen ve ilk kez A Milli Takım'da yer alan oyun kurucu Kübra Erat ise, "Bu duyguyu yaşamak benim için gurur verici. Çok duyguluyum. Türk Bayrağını göğsümde taşıyacağım, o yüzden mutluyum. Önce Sırbistan, daha sonra da Letonya ile oynayacağız. Bizim için önemli maçlar. En iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

basketbol, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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