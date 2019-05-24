Olcay Şahan, Trabzonspor'a Veda Etti

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, bordo-mavili kulübe veda etti. Olcay Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'a veda etti. Şahan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Kaynak: İHA

"Geldiğim ilk günden bu güne Trabzonspor formasını onur ve gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın..."