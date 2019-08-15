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Olcay Şahan, Denizlispor ile anlaştı!

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Olcay Şahan, Denizlispor ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

15.08.2019 11:46
Olcay Şahan, Denizlispor ile anlaştı!

Süper Lig'de sezonu yarın son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayarak açacak Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan ile kadrosunu güçlendirdi. Ege temsilcisi deneyimli futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağladı. Denizli'ye gelen Olcay Şahan'ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

5 YIL BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Almanya'da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Yeşil-siyahlı ekip, transfer döneminde Trabzonspor'dan Hugo Rodallega'yı da kadrosuna katmıştı.


Trabzonspor, Denizlispor, Olcay Şahan, Spor

Kaynak: DHA

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