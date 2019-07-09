Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda!

Trabzonspor ile bağlarını koparan tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, Kırmızı-Siyahlı takım ile büyük oranda el sıkıştı.

Karadeniz temsilcisi ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi boşta olan 32 yaşında ki futbolcu ile pazarlıklar devam ediyor. Olcay Şahan'ın menajerine Gazişehir Gaziantep'in verebileceği rakamın önerildiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Gazişehir Gaziantep ile Olcay Şahan arasında para konusunda arz ve talep edilen rakamların birbirine yakın olduğu kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun bu transferi istediği, ayrıca Gazişehir Gaziantep Teknik direktörü Marius Sumudica'nın da takımda görmek istediği yıldız oyuncu ile anlaşma sağlanır ise imzanın ardından tecrübeli futbolcu hafta içinde takıma katılacak.

OLCAY ŞAHAN'IN MENAJERİ OSMAN ŞAHAN İSTANBUL'DA

Transfer görüşmelerinin detaylarını görüşmek üzere Almanya'da bulunan menajeri Osman Şahan İstanbul'a geldiği iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde detayları görüşmek üzere Gazişehir'li yöneticiler ile bir araya gelmesi bekleniyor.