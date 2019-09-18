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Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Adalet Bakanlığına Fettah Tamince kararından dolayı teşekkür etti.

18.09.2019 20:13Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığının 'Fettah Tamince' kararını değerlendirdi. Olçok, "Olması gereken buydu." ifadelerini kullandı.

"BEN SÖYLEDİĞİMDE DÜŞMAN İLAN EDİLDİM"

Nihal Olçok, paylaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek "Ben söylediğimde düşman ilan edildim. Soruşturmayı yapan savcıyı görevden al ama onun soruşturmalarını ve davalarını iptal etme. Bu insanla alay etmektir. Hele FETÖ davaları tam bir rezalet. İşte şimdi teşekkür ederim. Olması gereken buydu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı, 'FETÖ üyeliği', 'nitelikli dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla Antalya'da yargılanan iş adamı Fettah Tamince ve beraberindeki 9 kişi hakkında verilen 'takipsizlik' kararına kanun yararına bozma yetkisini kullanarak itiraz etmişti. Söz konusu itiraz nedeniyle Tamince'ye yeniden soruşturma açılması kararlaştırıldı.


Nihal olçok, Güncel

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