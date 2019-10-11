Ölçü aletleri muayenesinde dijital dönem

Ölçü aletlerine yönelik hizmetlerde başvuru sahibinden fiziki hiçbir belge istenmeyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, ısı sayaçları, taksimetre ve tartı aletleri muayene yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikleri ile ölçü ve ölçü aletlerinin tip onay, tamir ve ayarını yapacak kişilere verilecek yetki belgesi hakkındaki yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik değişiklikleri, bürokrasinin azaltılması, mevzuatın sadeleştirilmesi ve dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Buna göre, yönetmelik değişiklikleri kapsamındaki ölçü aletlerine yönelik hizmetlerde başvuru sahibinden fiziki hiçbir belge talep edilmeyecek. Daha önce fiziki olarak istenen belgelerin beyan usulu¨yle alınarak vatandaşın hizmete ulaşma su¨recinde etkinliği artırılacak.

Öte yandan, Bakanlığın Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, su dışındaki sıvıların miktarlarının su¨rekli ve dinamik ölçu¨mu¨ için ölçme sistemleri, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçu¨mu¨nde kullanılan cihazlar, hassas ku¨tle ölçu¨leri, 5 kilogramdan yukarı ku¨tle ölçu¨leri, demir yolu yu¨k ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın u¨zerindeki otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemlerini yapmak u¨zere Tu¨rk Standardları Enstitu¨su¨ yetkilendirildi.

Kaynak: AA