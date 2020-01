Ölçü ve tartı aletlerinin muayene zamanı başladı

2 yılda bir muayene edilerek damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için Melikgazi Belediyesi'ne müracaat edilmesi gerektiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi tarafından, periyodik olarak muayene yapılması gereken her türlü ölçü ve tartı aletlerine sahip işletme sahipleri 2 Mart 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar dilekçe mahiyetindeki bildirimlerini vermeleri gerekiyor. Ticaret gereklerine ve kamu yararı açısından her türlü ölçü ve tartı aletlerinin kullanılabilirliğinin sağlanması amacıyla bu tür cihazların mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor." dedi.Ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında idari ve cezai işlem uygulanacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:"Ocak ve Şubat aylarında yapılması zorunlu olan ölçü aletlerinin muayenesi için Melikgazi Belediyesi'nin ölçü ve ayar memurluğuna başvuruda bulunulması gerekmektedir. Tartı ağırlıklarının her birinden, el terazileri, normal masa terazileri, otomatik terazileri, elektronik terazileri, kantar ve basküllerde bu kapsamda olup, 2 Mart'a kadar yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi'ye bağlı grup merkezi ölçü ayar memurluğu tarafından damgalanamayan ve herhangi bir nedenle damga yaptırmayan esnaflara yasa gereği ceza uygulanacak. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesi gereğince damgası kopmuş bozulmuş damga süresi dolmuş ölçü ve tartı aletleri kullananlara da cezai işlem uygulanması zorunludur. Kişi ve kuruluşların cezai duruma düşmemeleri için belirtilen süre içinde müracaat sahibinin kimlik bilgileri, adres bilgileri, tartı ve ölçü aletinin cinsi, çekeri, markası, seri numarasının yer aldığı beyannamelerini mutlaka vermeleri gerekmektedir." - KAYSERİ