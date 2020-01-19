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Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesini Unutmayın

2020 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.

19.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:54Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesini Unutmayın
2020 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.

2 yılda bir muayene edilerek damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için Talas Belediyesi'ne müracaat ediliyor.

3516 sayılı Ölçüler ve Tartılar Kanunu'na göre 2 yılda bir yapılması zorunlu olan muayene için başvurular 1 Ocak 2020 ve 1 Mart 2020 tarihleri arasında Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılacak.

Yeni alınmış ve garantisi devam eden ölçü ve tartı aletleri için herhangi bir muayene şartı aranmıyor. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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