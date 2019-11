Ölçülü değişim

Zaman zaman çok sert, bazen parıltılı, her zaman muzaffer... Maurizio Sarri’nin Juventus’u, “şimdilik” kulübün bir önceki teknik direktörü Massimiliano Allegri’nin Juventus’undan keskin çizgilerle ayrılmıyor.



Allegri, Juve’de kurnazca ve keskin bir oyun oynatıyordu. Onun yönetiminde beş yılda beş kez lig şampiyonlu oldu Juventus. Dört kez İtalya Kupası’nı aldılar, iki kez de Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldiler. Torino kulübünün onunla devam etmeme kararı almasının nedeni tamamen sonuçlarla ilgili değildi.



İtalyanın en eski dördüncü futbol kulübü olan Juventus, hiç şüphesiz ki bir oyun tarzı geleneğine sahip. “Takımın başına gelen teknik adamlar, bu oyun tarzu geleneğinden bağımsız hareket edebilir” demek, iddialı bir yorum olabilir. Fakat aynı şekilde, kulübün yeni teknik direktörü Sarri de kendine has bir oyun tarzına sahip: “Sarriball”. 60 yaşındaki teknik adam, Napoli ve Chelsea gibi iki üst düzey kulüpte, takımları kendi tarzı doğrultusunda oynatmıştı.



Geçen sene aynı zamanla kıyaslayacak olursak, 18/19 model Allegri Juventus’u ile 19/20 model Sarri Juventus’u arasında alınan sonuçlar itibariyle pek bir fark bulunmuyor. Geçen sezon ligdeki ilk 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Juve, bu sezon ise dokuz galibiyet ve iki beraberlik aldı. Bu sene bir maç hariç tüm galibiyetlerini bir farkla aldılar, geçen sene ise on galibiyetin altısı tek farkla, dördü ise iki farkla gelmişti. Geçen yıl aynı periyotta yenilen sekiz gole karşılık, bu sene dokuz gol yendi.



İki farklı sezonda alınan bu az farklı galibiyetlerin ardında benzer iyi futbol oynanan sekanslar, Gonzalo Higuain’in bu sezonki 2-1’lik Inter galibiyetinde attığı goldeki gibi hızlı ve tek dokunuşa dayalı bir oyun vardı. Ve birçokları, o golü görünce “İşte Sarriball!” diyerek heyecanlanmıştı.





Ölçülü bir değişim





Maurizio Sarri, bu tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir futbol insanı. Sezon başında bunu açıkça belirtmişti: “Juventus’tan, benim Napoli’de oynattığım oyunu bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar.” Benzer düşünceleri, 1-1’lik Lecce beraberliğinden sonra da kelimelere dökmüştü: “Bu takımın kendi oyun karakteri var ve oyun karakterine göre oynamamız normal olanı.”



Juventus’un eski teknik direktörü Fabio Capello da aynı doğrultuda düşünüyor. Bunu, Capello’nun pazartesi günü yaptığı açıklamalardan anlıyoruz: “Ben Sarri’nin Juventus’unda görüyorum ki, Sarri belirli bir oyunu oynayacak oyuncu havuzuna sahip değil. O, her şeyden önce sonuçlara odaklanmış durumda.”



60 yaşındaki teknik adam, fikirlerini pratiğe dökmenin zaman alan bir şey olduğunu çok iyi biliyor. Hâli hazırda bazılarını uyguluyor. Örneğin defans çizgisi Allegri’ninkinden daha ileride, her maç topa 150 kez dokunmak isteyen Miralem Pjanic daha önce hiç olmadığı kadar oyunun içinde. Selefi Allegri’nin inşa ettiği sistemin üzerine yavaş yavaş kendi dokunuşlarını yapıyor Sarri. Değişim yapıyor, fakat acele etmeden ve ölçülü bir şekilde...





Juve tarzı





Söz konusu yavaş değişim sürecinde, Juventus’un kendine has oyun tarzını da kolayca gözlemlemek mümkün. Örneğin orta sahada herkes Aaron Ramsey ve Adrien Rabiot gibi üst düzey pasörleri beklerken; Sarri zaman zaman Sami Khedira ve Blaise Matuidi gibi, defansif dirençleri daha yüksek olan isimleri tercih ediyor. Bu durumu da şöyle açıklıyor: “Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç yapılmayan bir şeyi bir anda ortaya koyamam.”



Juventus ile Sarri’nin oyun karakteristiği yıllardır birbirinden oldukça farklıydı. Fakat bu iki kutup bir şekilde birbirine yaklaşacak. Hâli hazırda iyi sonuçlar elde eden Juventus ligin yine en büyük favorisi. Şampiyonlar Ligi’nde o aranan başarı Sarri’yle gelecek mi? 2020’nin bahar ayları bize bu sorunun cevabını verecek.

Kaynak: EuroSport.com