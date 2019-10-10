Haberler » Güncel » Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

Antalya'da düzenlenecek 4. Kaleiçi Old Town Festivali temsilcileri, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

10.10.2019 22:26
Antalya'da düzenlenecek 4. Kaleiçi Old Town Festivali temsilcileri, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Farklı 24 ülkenin 48 şehrinden gelen misafirler, ziyaret ettikleri Vali Karaloğlu'na ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim ettiler.
Ziyarette, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, organizasyon ekibinin tanıtımını yaparak festivalin içeriğini anlattı.
Festivali geleneksel olarak nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini belirten Uysal, "Turizmin göz bebeği Antalya'yı ve Kaleiçi'ni kente gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtmak amacıyla bugün festivalimizi başlatıyoruz. Amacımız, antik kentlere yönelik ilgiyi artırmak, bu şehirlerin eğitim ve bilimsel amaçlı kullanımlarını sağlamak." ifadelerini kullandı.
Katılımcılara teşekkür eden Vali Karaloğlu da bu tarzdaki organizasyonların artırılması gerektiğini vurguladı.
Old Town ülke temsilcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08 - Cumhurbaşkanı Akıncı, Siyasi Partilerin Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
00:07 Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
00:06 - Pekin'de Türk bahçelerine büyük ilgi- EXPO 2019'da Türk bahçelerini 2,5 milyon kişi ziyaret etti
00:05 Manisa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
00:04 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın taşınma süreci
00:04 Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)
00:04 Kocaeli'de, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
11.10.2019 00:10:57