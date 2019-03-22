Öldüğü 20 Gün Sonra Anlaşıldı

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Zeki Özer'in (78) dairesinden kötü kokuların yayılması üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, daireye girdiğinde Özer'in çürümeye başlayan cesediyle karşılaştı.
Ceset, incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Dairesinde yalnız yaşayan Özer'in, yaklaşık 20 gün önce yaşamını yitirdiği belirtildi.
Güncel
Kaynak: AA