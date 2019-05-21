Öldüğü İddia Edilen Cüneyt Arkın'ın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi!

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın sosyal medyada sağlık durumu hakkında yapılan haberlere, Arkın'ın Instagram hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Son iki gündür yine bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu hakkında yalan yanlış haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyin... Sağlık durumu gayet iyi." ifadeleri kullanıldı.

"BİZ DE ÇOK ŞAŞIRIYORUZ VE ÜZÜLÜYORUZ"

Ünlü sanatçının eşi Betül Arkın, sosyal medyada çıkan haberlere üzüldüğünü altını çizerek, "Kim, neden böyle bir şey yapıyor anlamak mümkün değil. Biz de çok şaşırıyor ve üzülüyoruz. Kendisi üç gün önceki katıldığı organizasyondaki gibi sağlıklı. Kimse bu yalanlara itibar etmesin." dedi.

ETKİNLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Cüneyt Arkın geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenmişti. 1977 yılında çekilen İstasyon adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobili ve asayişi bozan mafya çeteleriyle komiser Tahsin rolünde mücadele ederken kullandığı polis araçlarını ve 60'lı yıllarda kendisine ait olan otomobilini gören Arkın büyük mutluluk yaşamıştı. İKOD, Arkın'a daha önce filmde polis karakterini canlandırırken kullandığı otomobillerden birinin maketini hediye etmişti.