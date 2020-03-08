Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı
Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine yönelik yapılan tutuklamaların ardından öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ukrayna ve Uruguay'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.
08.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:46
Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine yönelik yapılan tutuklamaların ardından öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Kral Selman bin Abdulaziz, Ukrayna ve Uruguay 'a atanan büyükelçilerin yemin töreninde görüntülendi.
Hakkında "öldüğü ya da ölmek üzere olduğu" yönünde haberler çıkan Kral Selman'ın fotoğrafları, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda, Kral Selman'ın, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu merasimde Ukrayna ve Uruguay büyükelçileriyle el sıkıştığı görüldü.
Hakkında "öldüğü ya da ölmek üzere olduğu" yönünde haberler çıkan Kral Selman'ın fotoğrafları, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda, Kral Selman'ın, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu merasimde Ukrayna ve Uruguay büyükelçileriyle el sıkıştığı görüldü.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Öldüğü öne sürülen Suudi Arabistan Kralı Selman yemin törenine katıldı
Etiketler : Suudi Arabistan, Uruguay, Ukrayna, Dünya
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