AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
, "Henüz açılmayan sandıklarımızdan dolayı net bir şey söyleyemiyorum ama yine her zamanki gibi Türkiye
genelinde de oldukça yüksek bir oy oranına sahibiz." dedi.
Usta, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Seçim çalışmaları kapsamında aralıksız çalışma yürüttüklerini aktaran Usta, Konya
'nın Cumhur İttifakı'na destek vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Cumhur İttifakı olarak hep beraberiz"
Usta, büyükşehir belediyeleri içerisinde Konya'nın birinci sırada yer aldığını belirterek, "Henüz açılmayan sandıklarımızdan dolayı net bir şey söyleyemiyorum ama yine her zamanki gibi Türkiye genelinde de oldukça yüksek bir oy oranına sahibiz. Açılan sandıklar netleştikçe inşallah Türkiye birincisi olma şansımız halen devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi
ve Cumhur İttifakı olarak hep beraberiz." diye konuştu.
"Kazanan Türkiye'dir"
Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın oy oranını koruduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:
"Burada kazanan Türkiye'dir. Kazanan vatanımız, milletimiz ve bayrağımızdır. Bu beka meselesinin aslında ne kadar önemli olduğunun, Türkiye için vatandaşlarımız için hemşehrilerimiz için kabul gördüğününün bir göstergesidir. Cumhur İttikakı'na destek veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarımızın kazandığı neredeyse kesinleşmiş durumda."
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da kentteki seçim sonuçlarının büyük oranda netleştiğini ifade ederek, Cumhur İttifakı olarak kazandıklarını söyledi.
Milletin geleceğine kaygı duyanların bir araya geldiğini anımsatan Angı, Türkiye'nin yarından itibaren çok daha aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini belirtti.
Basın toplantısına, AK Parti Konya milletvekilleri, MHP
Konya Milletvekili
Esin Kara, MHP İl Başkanı Murat Çiçek
, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, merkez ve ilçe belediye başkan adayları
da katıldı.
Konya, AK Parti, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA