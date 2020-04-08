Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öldükten sonra korona testi pozitif çıkan genç özel kıyafetli ekip tarafından toprağa verildi

Öldükten sonra korona testi pozitif çıkan genç özel kıyafetli ekip tarafından toprağa verildi Cenazeyi defneden görevliler, defin sonrası elbiselerini yaktı Mezarlığa gelen dezenfekte ekibi önce araçları ve malzemeleri ardından da İncirbelen'in mezarıyla çevresini ilaçladı Antalya'nın...

08.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:14
Öldükten sonra korona testi pozitif çıkan genç özel kıyafetli ekip tarafından toprağa verildi
Cenazeyi defneden görevliler, defin sonrası elbiselerini yaktı
Mezarlığa gelen dezenfekte ekibi önce araçları ve malzemeleri ardından da İncirbelen'in mezarıyla çevresini ilaçladı
ANTALYA - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde ziyaretine gittiği arkadaşının evinde yaşamını yitiren ve öldükten sonra yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan KOAH hastası genç Manavgat'da özel ekip tarafından toprağa verildi. Cenaze sonrası görevliler, kıyafetlerini çıkartıp yaktı.
Olay, 6 Nisan Pazartesi günü Manavgat Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası Hüseyin İncirbelen, arkadaşı Murat Çağlar'ın evinde fenalaşarak, yaşamını yitirdi. İncirbelen'in öldükten sonra yapılan kovid-19 testi ise pozitif çıktı. İncirbelen'in Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesi ilk etapta cenazenin Kadirli'ye gönderilmesini istese de, bu durumun doğuracağı sıkıntılar nedeniyle Manavgat'ta defnedilmesine verilmesinine karar verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen özel ekip, İncirbelen'in cenazesini Manavgat Devlet Hastanesi Morgundan alarak Kavaklı Mezarlığına getirdi. İncirbelen için ilk olarak 4 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından cenaze namazı kılındı. İncirbelen'in cenazesi, cenaze namazının ardından daha önce korona virüsten yaşamını yitiren Recebiye Okur'un yanında hazırlanmış yaklaşık 3 metre derinliğindeki mezara tabut içerisinde konuldu.
Mezarın doldurulmasının ardından görevliler üzerlerindeki kıyafetleri ve kullandıkları malzemeleri yakarak imha ederken, mezarlığa gelen dezenfekte ekibi önce araçları ve malzemeleri ardından da İncirbelen'in mezarıyla çevresini ilaçladı.
Diğer taraftan Hüseyin İncirbelen'in evinde öldüğü arkadaşı Murat Çağlar ile birlikte yaşadığı ağabeyi yapılan Covid-19 testinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Yetkililer, Hüseyin İncirbelen'in temasta bulunduğu kişilere ulaştıklarını ve hepsine 14 günlük karantina tebliğini imzalatarak evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti. Öldükten sonra korona testi pozitif çıkan genç özel kıyafetli ekip tarafından toprağa verildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Öldükten sonra korona testi pozitif çıkan genç özel kıyafetli ekip tarafından toprağa verildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:53: Kuşadası'nda cinayet zanlıları tutuklandı - Haberler 18:52: Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsü izole edildi - Haberler 18:51: Kaplan Nadia korona virüs oldu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı - Haberler 18:49: Dışarı çıkması yasak olduğu için markete drone'la gidiyor - Haberler 18:47: Bozüyük'ün Akpınar mahallesine giriş çıkışlar kapatıldı - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:27: PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 16:05: Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti - Haberler