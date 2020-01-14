Haberler » Güncel » Öldürdüğü arkadaşını yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Haber

Öldürdüğü arkadaşını yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bolu'da tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

14.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:42Öldürdüğü arkadaşını yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
'da tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kasım 2017'de Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde cesedi yanmış halde bulunan Burak Altuntaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Fatih Alemdar ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada mahkeme heyetine esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Alemdar hakkında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Taraf avukatları, esasa ilişkin mütalaaya savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tarafların savunma hazırlaması için 23 Ocak'a erteledi.
Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde 2017 yılının Kasım ayında Burak Altuntaş'ın (17) cesedi yanmış halde bulunmuş, olayla ilgili Altuntaş'ın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Fatih Alemdar (20) ile eşi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki ifadesinde, alkol aldıkları esnada alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Alemdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eşi ise salıverilmişti.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her... - Haber
13:12  DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber
13:12  Ankara sağlık bakanı koca soruları yanıtladı - Haber
13:12  Kocaeli içişleri bakan yardımcısı çataklı: ülkemiz kendine has göç yönetimi geliştirmiş ve dünyaya... - Haber
13:07  TV+ yeni yıla yeni reklam filmiyle girdi - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:15:31