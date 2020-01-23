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Öldürdüğü arkadaşını yaktığı iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bolu'da tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

23.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:16Öldürdüğü arkadaşını yaktığı iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
'da tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kasım 2017'de Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde cesedi yanmış halde bulunan Burak Altuntaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Fatih Alemdar ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı bir önceki celsede mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaayı tekrarlayarak sanık Alemdar hakkında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Taraf avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarının ardından savunmasını yapan sanık Alemdar, bu olayı isteyerek ve bilerek yapmadığını, yaşananlardan pişman olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, "çocuğu kasten öldürme" suçundan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.
Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde 2017 yılının kasım ayında Burak Altuntaş'ın (17) cesedi yanmış halde bulunmuş, olayla ilgili Altuntaş'ın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Fatih Alemdar (20) ile eşi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki ifadesinde, alkol aldıkları esnada alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Alemdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eşi ise salıverilmişti.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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