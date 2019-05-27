27.05.2019 08:32
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Öldürdüğü Yılanın Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'tan Pişkin Savunma

Sosyal medya hesaplarından yaptığı sert açıklamalarla sıkça gündeme gelen eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından öldürdüğü yılanın fotoğrafını paylaştı. Alakurt'un gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.

Yıllar önce rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Mehmet Akif Alakurt, uzun bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Mesleğini bıraktıktan sonra yaptığı açıklama ve paylaşımlarla gündemden bir türlü düşmeyen Alakurt, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu kadarı da olmaz dedirtti.

ÖLDÜRDÜĞÜ YILANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Arabasıyla üzerinden geçerek bile isteye bir canlının ölümüne yol açan Alakurt, kanlar içinde kalan yılanın fotoğrafını da Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Yaptığı canilikle gündeme gelen Alakurt'a tepki yağdı.

AÇIKLAMASI PES DEDİRTTİ

Gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı silen Alakurt'un yaptığı pişkin açıklamada herkese pes dedirtti. Alakurt, "Hayvanı niye öldürdün diyenlere cevaben. Ölüm de yaşam da Allah'ın emri mantık bu değil mi?" dedi.

Öldürdüğü Yılanın Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'tan Pişkin Savunma Instagram, Mehmet Akif Alakurt, Magazin


YORUMLAR (23)
ADINIZI YAZIN: bildiğim kadarıyla Bu ayaksız kertenkele yılan değil
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LİDER: hayvanlar bence oldurulmeli biz insanlar da olduremeliyizki yilonlar ne isedir yariyoki bence ki kedi kopeke yemek vermiyceksin de heyvan insana da alismasindan iyidir vede yer yani hih
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HACI YÖRÜK: ula bu kertenkele. . zehirsiz ve sakin bir hayvandır insandan kaçmaz. . yazık
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AHMET: bu adam gerçekten ''eski'' miş demek ki, arada bir zorlama haberle gündem olmaya çalışıyor yazık. .
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HULK: boş bir mantık içindesin.
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