Haberler » Güncel » Öldürdüğü kadını 3 gün evinde saklayan zanlının davası - Haber

Öldürdüğü kadını 3 gün evinde saklayan zanlının davası

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Taslı ile tarafların avukatları katıldı.

18.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:12Öldürdüğü kadını 3 gün evinde saklayan zanlının davası
21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Taslı ile tarafların avukatları katıldı. Bir kısım müştekiler de duruşma salonuna SEGBİS ile bağlandı.
Zanlı, 10 yıldır birlikte yaşadığı Elif Özde Uzun'un olay günü vardiyasından 2 saat geç gelmesi nedeniyle kuşkulandığını ve cep telefonundaki mesajlara baktığını, maktul Uzun'la bu konuyla ilgili konuşma sonrasında mutfaktan bıçak aldığını anlattı.
Taslı, "Ne şekilde, kaç adet vurduğumu hatırlamıyorum. Pişmanım. Böyle yapmamalıydım. Kızımı annesiz bıraktım. Üzerine yorgan attım. Kızım bir şekilde içeri girerse annesini o şekilde görmesin diye kollarını bağladım. Kapıyı kilitledim, 3 gün boyunca kızımla aynı evde kaldım." dedi.
Erhan Taslı, suç aleti bıçak ve maktulun cep telefonunu bir kanala attığını, 2 ay sonra polis tarafından yakalandığını söyledi.
Uzun'un ablası Fatma Parim ise "Direnmesin diye sanık ablamın kollarını bağlamış, bu işi canavarca hisle yapmıştır." dedi.
Mahkeme, zanlının tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Haziran 2019'da maktulun evinde bıçaklanmış vaziyette bulunduğunu belirtildi.
Taslı'nın cinayet sonrası kapıyı kilitlediği, kızını da odaya girmemesi konusunda uyardığı kaydedilen iddianamede, Uzun'un iş arkadaşlarının şüphelenerek evine gittiği ve koku nedeniyle komşulara verdikleri kaydedildi.
İddianamede, zanlı Erhan Taslı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Bakırköy, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:31 Halının sultanları "Hereke" markasına sahip çıkıyor (1) - Haber
11:31 Uzmanından ailelere siber suçlar uyarısı... Çocuklarınızın telefonlarını, girdikleri... - Haber
11:30 Televizyon Tarihinin En Büyük "Skandal"larından Biri Beyaz Perdeye Taşındı - Haber
11:30 HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün - Haber
11:25 Çocuklarının hayatını bile hiçe sayıyorlar - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
18.12.2019 11:31:38