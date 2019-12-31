Öldürdüğü kadının evinde yangın çıkardığı iddia edilen sanığa dava

Kartal'da evinde çıkan yangında ölü bulunan kadını boğarak öldürdüğü ve olayın izlerini ortadan kaldırmak için yangın çıkardığı iddia edilen kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs'ta Petroliş Mahallesi, Kamelya Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında 37 yaşındaki Feride Genç'in hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Olayın ardından Muharrem Kabuk adlı kişinin yangın ve ölüm olayıyla ilgisi olabileceği gerekçesiyle yakalandığı belirtilen iddianamede, sanığın ifadesinde "5 yaşında çocuğu bulunan Feride Genç ile gönül ilişkisinin bulunduğunu, olay günü evinde kaldığını, Genç'in arabasını satmak istediği için birlikte notere giderek 10 bin 750 lira karşılığında aracı sattıklarını" anlattığı ifade edildi.

İddianamede, daha sonra evine gittiği Feride Genç'le aralarında tartışma çıktığını öne süren sanık Kabuk, itiş kakış sırasında Feride Genç'in boynunda bulunan şalı sıkarak yatağın üzerine fırlattığını söyledi.

Sanık Kabuk ifadesinde, daha sonra komodinin üzerinde bulunan teneke kutudan sattığı arabanın parasının bulunduğunu düşünerek 6 bin 800 lira alarak evden ayrıldığını ifade etti.

Dosya kapsamında Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü'nden gelen raporda, olay yerinden elde edilen bulgularda yanıcı ve yangın başlatıcı özelliğe sahip bir madde tespit edilemediğinin bildirildiği aktarılan iddianamede, sanık Muharrem Kabuk'un beyanına göre 1 yıldır tanıdığı ve sıklıkla evine gidip kaldığı Feride Genç isimli kadın ile olay günü notere gidip aracını sattıkları, olay sonrası evine gittikleri belirtildi.

İddianamede, Genç'in burada boğularak öldürülüp parasının gasbedildiği, olayın iz ve emarelerinin ortadan kaldırılmak üzere evinde yangın çıkarıldığı anlatılarak, savcılık tarafından alınan ifadesinde suçlamaları inkar eden sanığın yakalandığında polis memurlarına "abi yeter artık ben gerçekleri söyleyeceğim" şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.

Sanık Muharrem Kabuk'un bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, Kabuk'un "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "konutta veya eklentilerinde yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Muharrem Kabuk ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA