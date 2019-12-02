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Öldürdüğü şahsı köpek çiftliğine gömmeye çalışırken yakalandı

Denizli'de bir şahıs tabancayla öldürdüğü genci, köpek çiftliği arazisine gömerken yakalandı.

02.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:50Öldürdüğü şahsı köpek çiftliğine gömmeye çalışırken yakalandı
Denizli'de bir şahıs tabancayla öldürdüğü genci, köpek çiftliği arazisine gömerken yakalandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, cinayet şüphelisi şahıs ilk ifadesinde genci tabancasını temizlerken yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi.
Olay, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. 155 'Polis İmdat Hattı'na gelen bir kişinin cesedinin gömüleceği yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçerek bir köpek çiftliğine baskın düzenledi. Baskında acil tıp teknisyeni Hamza D.'yi çuval içindeki kimliği belirsiz bir cesedi açtığı çukura gömmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Hamza D. gözaltına alınırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Serhat Ç. Savaş Ş. ve Tolga Y.'yi de gözaltına aldı.
KATİL ZANLISI İLK İFADESİNDE TABANCASINI TEMİZLERKEN ATEŞ ALDIĞINI SÖYLEDİ
Yapılan incelemelerde Hamza D.'nin öldürdüğü şahsın 22 yaşındaki Sercan Yıldırım olduğu belirlendi. Yıldırım'ın göğsünden vurularak öldüğü belirlendi. Yapılan sorguda, Hamza D.'nin, Yıldırım'ı tabancayı temizlerken yanlışlıkla vurduğunu, ardından paniğe kapılarak halıya sarıp, çuvala koyduğunu sonrasında ise gömmeye çalıştığını söylediği iddia edildi.
Soruşturmada bir başka iddia ise ikili arasında alkol alırken çıkan tartışma sonrası Hamza D.'nin tabanca ile Yıldırım'ı vurduğu yönünde oldu.
KATİL ZANLISI ACİL TIP TEKNİSYENİ ÇIKTI
Olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hamza D.'nin Beyağaç ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan toplam 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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