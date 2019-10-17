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Öldürdüğü sevgilisinin kocası için "Rahmetli adam gibi adamdı" dedi

İzmit'te, plan yapıp, sevgilisi Fahrettin Özcan'a eşi Hüsnü Güntaç'ı öldürten Sibel Güntaç, eşinin kendisini başka erkeklere pazarlamak istediğini iddia etti. Fahrettin Özcan ise sevgilisini yalanlayarak, "Rahmetli karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı" dedi.

17.10.2019 15:57

İzmit'te 'sevgilisi'nin kocasını öldüren adam, sevgilisinin anlattıklarını yalanlayarak "Rahmetli adam gibi adamdı" dedi.

Kocaeli'de yaşayan 32 yaşındaki Hüsnü Güntaç, 5 Kasım 2018'de silahla başından vurularak öldürülmesinin ardından ormanlık alana gömüldü. Cinayetin ardından adamın eşi 32 yaşındaki Sibel Güntaç ile sevgilisi 42 yaşındaki Fahrettin Özcan gözaltına alınarak tutuklandı.

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Fahrettin Özcan ve Sibel Güntaç ile avukatlar hazır bulundu.

"BENİ PAZARLIYORDU"

Sibel Güntaç, savunmasında şunları söyledi: "Kocam beni başka erkeklere pazarlamak istedi. Her gün 'Ölecek miyim?' diye bekliyordum. Olay günü Fahrettin Özcan'ı eve ben çağırdım. Silahı Fahrettin Özcan'a ben verdim. Evet, ben bu hatayı yaptım. O da kocamı vurdu."

RAHMETLİ ADAM GİBİ ADAMDI

Kadının sevgilisi, katil Fahrettin Özcan ise Sibel Güntaç'ın ifadelerini yalanladı. Adam şunları kaydetti: "Rahmetli, karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı. Allah rahmet eylesin. Sibel Güntaç kadınlığını kullanarak beni kandırdı."

Mahkeme ikilinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öldürdüğü sevgilisinin kocası için

İzmit, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(7)
ZİYA:AVUKATI AKIL VERMİŞTİR CEZA İNDİRİMİ ALMAK İÇİN
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VATANDAŞ:hep böyledir adam öldürdümü aldatılmıştır kadın öldürmüş yada azmettirmişse başka erkeklere ya satılıyordur yada satılmak isteniyordur.
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ASİL:kadının beyanı esasdır kesin doğru kkadın hata yapmaz gdiyenlere gelsin
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VU :):ALLAH SEVGİLİNİNDE HAYIRLISINI VERSİN :)
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TRK:ALLAH BELANIZI VERSİN AŞŞALIKLAR
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ŞEYTAN İNSANLARI TAŞLAR OLMUŞ:en doğru yorum aslında kadın tam bir şeytan tam bir aşağılık yaratık bu kadın en az 20 yada 25 yıl içeride yatmalı yoksa daha çokkkk kişinin başını yakar adama yazık olmuş şeytan ruhlu kadınla evlenmesi adamın sonu olmuş, , kader
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VAYBEE:Kadınlar şeytana papucunu ters gıydırırler
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