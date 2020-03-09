Öldürdükten sonra gömülen adamın 3 zanlısı tutuklandı
- Öldürdükten sonra gömülen adamın 3 zanlısı tutuklandı Bursa'da adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı Bursa'da öldürdükten sonra ormanlık alana gömülen İbrahim Karakoç'un zanlısı olarak adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si...
09.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:17
- Öldürdükten sonra gömülen adamın 3 zanlısı tutuklandı Bursa 'da adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı
BURSA - Bursa'da öldürdükten sonra ormanlık alana gömülen İbrahim Karakoç'un zanlısı olarak adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karakoç'tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp şahsı bulmak için araştırma yapan ekipler, Karakoç'un en son Demirtaş bölgesinde görüldüğünü tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekiplere bazı köylüler kırsal Karabalçık Mahallesi yakınlarına 1 hafta önce birkaç arabanın geldiğini ve bu bölgede görüldüğünü söyledi. Polis tırnaklarıyla kuyu kazar gibi cesedi bulduKöylülerin ihbarı üzerine araştırmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, Karabalçık ve Selçukgazi Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda toprağın kazılmış olduğunu belirledi. Toprağı kazan ekipler, İbrahim Karakoç'un cansız bedenine ulaştı. Karakoç'un cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Karakoç, Malhatun Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.Olayla ilgili 5 şüpheli adliyedeİbrahim Karakoç'un cesedini toprağa gömülü bir şekilde bulan ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili araştırma yapan ekipler Mustafa A.(54), İ.M.Ş., S.A., S.A. ve S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği'nde sorguları yapılan 5 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemede hakim karşısına çıkan 5 kişiden Mustafa A.(54), İ.M.Ş. ve S.A. tutuklanırken, kadın zanlılardan S.A. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
BURSA - Bursa'da öldürdükten sonra ormanlık alana gömülen İbrahim Karakoç'un zanlısı olarak adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karakoç'tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp şahsı bulmak için araştırma yapan ekipler, Karakoç'un en son Demirtaş bölgesinde görüldüğünü tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekiplere bazı köylüler kırsal Karabalçık Mahallesi yakınlarına 1 hafta önce birkaç arabanın geldiğini ve bu bölgede görüldüğünü söyledi. Polis tırnaklarıyla kuyu kazar gibi cesedi bulduKöylülerin ihbarı üzerine araştırmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, Karabalçık ve Selçukgazi Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda toprağın kazılmış olduğunu belirledi. Toprağı kazan ekipler, İbrahim Karakoç'un cansız bedenine ulaştı. Karakoç'un cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Karakoç, Malhatun Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.Olayla ilgili 5 şüpheli adliyedeİbrahim Karakoç'un cesedini toprağa gömülü bir şekilde bulan ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili araştırma yapan ekipler Mustafa A.(54), İ.M.Ş., S.A., S.A. ve S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği'nde sorguları yapılan 5 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemede hakim karşısına çıkan 5 kişiden Mustafa A.(54), İ.M.Ş. ve S.A. tutuklanırken, kadın zanlılardan S.A. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Öldürdükten sonra gömülen adamın 3 zanlısı tutuklandı
Etiketler : İbrahim Karakoç, Polis, Bursa, Yerel
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