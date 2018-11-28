Öldürmeye Teşebbüs Eden Sanık 10 Yıl Hapis Cezası Aldı

Adana
'da, bir kişiyi tabancaya öldürmeye teşebbüs eden sanık, 10 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu Enes Y. ile müşteki Hakan K. ve avukatları katıldı.
Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını isterken, müşteki şikayetçi olmadığını belirtti.
Sanık Enes Y, pişman olduğunu kaydetti.
Mahkeme heyeti, Enes Y'yi, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle sanığın cezası 10 yıla indirilirken, "Silah bulundurmak" suçundan da 10 ay hapis cezası verilen sanığın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:30