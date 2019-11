Öldürüldüğü değerlendirilen Meral için kaybolduktan 2 gün sonra hastanede kayıt açılmış

İZMİR'de, arkadaşlık sitesi üzerinden tanışarak sevgili olduktan sonra, Adana'dan gelen Meral Polat'ı (38) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada öldürerek, deniz kenarında bir yere gömdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Emiroğlu'nun (42) yargılanmasına başlandı. Meral Polat, kaybolduktan 2 gün sonra adına hastanenin acil servisine kayıt açtırıldığı ortaya çıktı.

İzmir'de balık yemi ve av malzemeleri satan Hüseyin Emiroğlu ile Adana'da yaşayan Meral Polat, 2018 yılı başlarında internette arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştı. Eşlerinden boşanmış olan Meral Polat ve Hüseyin Emiroğlu, bir süre sonra sevgili oldu. Hüseyin Emiroğlu bir defa Adana'ya giderken, Meral Polat her ay İzmir'e gelip gitmeye başladı. Adana'da annesi ve çocukları ile birlikte yaşayan Meral Polat, en son 18 Kasım 2018'de İzmir'e geldi. Meral Polat, Hüseyin Emiroğlu'nun eski eşi ile olan iletişiminden rahatsız olduğunu belirtmesinden dolayı ikili arasında tartışma çıktı. Hüseyin Emiroğlu'nun iddiasına göre Bayraklı sahilinde otomobilde gerçekleşen tartışmanın ardından Meral Polat, araçtan inerek oradan uzaklaştı. Meral Polat'tan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının polise başvurmasının ardından yapılan araştırmada, polis, güvenlik kameralarını inceleyince Meral Polat'ın araçtan inmediği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Meral Polat'ın cep telefonu sinyalinin Bayraklı sahilinde kesildiği, Hüseyin Emiroğlu'nun sahilden ayrılırken araçta olan kadının iş yerine geldiğinde araçta olmadığı güvenlik kameralarından tespit edildi.

Hüseyin Emiroğlu'nun cep telefonu HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin 20 Kasım sabahı Menemen'de deniz kenarındaki yengeç avcılığının yapıldığı bölgeye gittiğini, normalde 7-8 saat kaldığı yengeç avından 50 dakika sonra geri döndüğünü belirledi. Ayrıca Meral Polat'ın kaybolmasından 2 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nin acil girişinden kayıp kadın adına kayıt yaptırıldığı tespit edildi. Hüseyin Emiroğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

Meral Polat'ı en son aracından indikten sonra bir daha görmediğini söyleyen ve HTS kayıtlarını kabul etmeyen Emiroğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianamede, sanığın çelişkili ifadeleri ve toplanan deliller değerlendirildiğinde, kıskançlık tartışması sonucu Meral Polat'ı araç içinde öldürdüğü, sonrasında avlanmak için gittiği yerde cesedi gömdüğü kanaatine varıldığı belirtildi.

MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEYİP, TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Emiroğlu, kadının yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen ve Meral Polat'la kendi aralarında nişanlandıklarını, kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını iddia eden sanık Hüseyin Emiroğlu, "Meral Polat ile internet üzerinden tanıştık. Kendisi ayda bir İzmir'e gelirdi. Birlikte vakit geçirirdik. Eski eşimle 2 çocuğum olmasından dolayı iletişimim devam ediyordu. Meral son geldiğinde eski eşimle olan iletişimimden dolayı tartıştık. Bayraklı sahilde araç içerisinde tartışma oldu. Oradaki tartışmamızdan sonra Meral araçtan indi ve İzmir'de olan teyzesine gideceğini söyledi. Bir daha görmedim" dedi.

Meral Polat'ı öldürmediğini ileri süren sanık, "Olay nedeniyle 7 aydır tutukluyum. Eski eşim, çocuklarımla ilgilenmiyor. Tutuklanmadan önce iş yeri açmıştım ama bu olay nedeniyle çalışamıyorum ve mağdurum" diyerek tahliye talebinde bulundu.

KAYBOLDUKTAN SONRA HASTANEYE KAYDI YAPILDI

Meral Polat'ın kaybolmasından 2 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisine kaydını yaptırdığı öne sürülen Hüseyin Emiroğlu'nun polis memuru olan yeğeni O.K. duruşmada tanık olarak ifade verdi. Emiroğlu'nun kendisinden yardım istediğini belirten O.K., "Ben polis memuruyum. Hastanelere bakalım dedim. Önce Alsancak Devlet Hastanesi'ne gittik Orada kayıt bulamayınca Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine gittik. Ben tek başıma hastane polisinin yanına gidip polis kimliğimi gösterip, Meral Polat isminde kayıt olup olmadığını sordum. Kayıt yoktu. Acil giriş bilgi işlem bölümüne geçtim. Oradaki görevliye polis olduğumu, Meral Polat'ı araştırdığımı söyleyerek, dayımdan aldığım isim, soy isim ve kimlik numarasını vererek baktık. Orada da kayıt yoktu. Ben kayıt yaptırmadım. Muhtemelen oradaki görevli yanlışlıkla kayıt açmış olmalı" diye konuştu. O.K. kendi POLNET sisteminden Meral Polat ile ilgili kayıt olup olmadığına baktığını da söyledi.

'BÖYLE BİR KAYIT HATIRLAMIYORUM'

Meral Polat'ın kaydının yapılmasıyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan E.C.K. de tanık olarak dinlendi. Olayı hatırlamadığını söyleyen E.C.K., "Bana sivil giyimli bir polis memuru gelip de bilgi istediğini hatırlamıyorum, böyle bir olay yaşanmadı. Hasta kendi gelemediği zaman hasta giriş kaydı yaptığımız olur. Hastanın durumu acildir, konuşamaz durumdadır, yakını kimliğini getirir ya da hasta yakını beyanı ile kimlik bilgileri alınır. Hasta yakını telefon numarası alınır, bu şekilde kayıt yaparız" dedi. Mahkeme Başkanı'nın "Meral Polat isimli kayıt yaptığını hatırlıyor musun?" sorusuna ise E.C.K, "Böyle bir kayıt hatırlamıyorum, yaptıysam da hatırlamıyorum. Muhtemelen bir yakını kimliği getirmiştir ya da kimlik bilgilerini vermiştir" diye karşılık verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun niteliği göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmanın ertelenmesine karar verdi.