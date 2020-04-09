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Öldürüldükten sonra parçalanarak baraj gölüne atılan Özcan Eren son yolculuğuna uğurlandı

Öldürüldükten sonra parçalanarak baraj gölüne atılan Özcan Eren son yolculuğuna uğurlandı Manisa'nın Soma ilçesinde öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak iki farklı baraj gölüne atılan 22 yaşındaki Özcan Eren memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

09.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:32
Öldürüldükten sonra parçalanarak baraj gölüne atılan Özcan Eren son yolculuğuna uğurlandı
MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak iki farklı baraj gölüne atılan 22 yaşındaki Özcan Eren memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde 7 Şubat tarihinde ortadan kaybolarak aranan 22 yaşındaki Özcan Eren'in vahşi bir cinayete kurban gittiği ortağa çıktı. Ailenin bir televizyon programına konuk olmasıyla derinlemesine araştırılan kayıp olayının ardından adeta vahşet çıktı.
14 Mart tarihinde Soma ilçesinin Sevişler Mahallesi'nde baraj gölünde çevreki vatandaşlar tarafından kayıp Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik insan kolu bulundu. Jandarma, polis ve uzman dalgıçlar baraj gölünde günlerce yaptığı aramalarda aynı vücuda ait birçok parça daha buldu. Cesedin iki farklı parçası da 42 kilometre uzaklıktaki bir başka baraj gölü olan Aydıncık Göleti'nde bulundu. Bulunan parçalar kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp Özcan Eren'in de ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştirildi. Yapılan DNA sonucunda bulunan parçaların kayıp Özcan Eren'e ait olduğu baba İsmail Eren'e bildirildi. Talihsiz gencin cenazesi aileye teslim edilerek memleketi Soma'nın Bayat Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Özcan Eren'in ailesi feryat ederken koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazında jandarma ekiplerinin uyarısıyla sosyal mesafeye uyularak bir metrelik aralıklarla saf tutuldu. Talihsiz genç gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Öte yandan Özcan Eren'in katil zanlısı M.T. tutuklu bulunduğu cezaevinde SEGBİS yöntemiyle verdiği ek ifadede cinayeti itiraf etmişti. Öldürüldükten sonra parçalanarak baraj gölüne atılan Özcan Eren son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Soma, 3. Sayfa
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