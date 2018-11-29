Öldürüldükten Sonra Yakılan Aile Mezarı Başında Anıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:35



29 Kasım 2018 Perşembe 14:35

Kastamonu'da, geçen yıl hırsızlık amacıyla evlerine giren 3 kişi tarafından katledildikleri iddia edilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi, ölüm yıl dönümlerinde mezarı başında anıldı.Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde, geçen yıl 29 Kasım'da hayatını kaybeden Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'nun yakınları, Ahmet Dede Mezarlığı'nı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.Tek mezarı olan aile fertlerinin tamamının isminin yazdığı mezar taşında ayrıca, "Her kim malı uğrunda öldürülürse o kimse şehittir" ifadesi dikkati çekti.Fazıl Çataloğlu'nun ağabeyi Emin Çataloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta zanlıların yargılanmaya başlayacağını söyledi.Çok üzgün olduklarını dile getiren Çataloğlu, "Bir yıl önce kardeşim ve ailesinin 4 ferdi yok edildi. Evlerinde mallarıyla birlikte yakılıp yok edildiler. Bunun sorumluları inşallah hak ettikleri cezayı alır. Türk adaletine güveniyoruz." dedi.Olayla ilgili yeni bir gelişme olmadığını belirten Çataloğlu, "Kardeşim ve ailesinin ne yazık ki ayrı ayrı mezarları yok. Malum, hepsi bu mezarda." ifadelerini kullandı.OlayBürme köyü Kuzören Mahallesi'nde, Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evler 29 Kasım 2017'de yanmış, Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama başlatılmıştı.Aileye ait 28 küçükbaş hayvanın telef olduğunun belirlenmesi ve 20 küçükbaş hayvanın da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunması üzerine soruşturma derinleştirilmiş, olayla ilgili Erkan ve Ersan Kaş kardeşler ile Ali Şahin tutuklanmıştı.Savcılık açıklamasında, hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen zanlıların, direnmeye kalkan aileyi tabanca ve tüfekle öldürdüğü, cesetleri de yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları belirtilmişti.Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından 5,5 ay sonra yakınlarına teslim edilen Çataloğlu ailesinin cenazeleri, 9 Mayıs'ta tek tabutta taşınarak ahşap bir kutu içinde tek mezarda toprağa verilmişti.Erkan ve Ersan Kaş kardeşler ile Ali Şahin hakkında "5 kişiyi canavarca hisle öldürdükleri" iddiasıyla hazırlanan ve 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen iddianame, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.