Öldürüldükten Sonra Yakılarak Yok Edilmek İstenilen Aile, Mezarı Başında Anıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:54



29 Kasım 2018 Perşembe 14:54

- Öldürüldükten sonra yakılarak yok edilmek istenilen aile, mezarı başında anıldıKASTAMONU - Kastamonu'nun merkeze bağlı Bürme Köyünde 29 Kasım'da hayvan hırsızlığı sırasında silahla öldürüldükten sonra ev ile birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu Ailesi, olayın birinci yılında mezarları başında anıldı. Kastamonu'da merkeze bağlı Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi'ne ait iki ev yanmıştı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'na yangından sonra ulaşılamamıştı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin, 42 gün sonra ev ile birlikte yakıldıkları ortaya çıkmıştı. Evin enkazından çıkan Çataloğlu Ailesi'ne ait kalıntılar, Adli Tıp Kurumunun incelemesinin ardından tek tabut içerisinde Ahmet Dede Mezarlığında toprağa verilmişti. Çataloğlu Ailesinin yakınları, olayın üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle mezarı başında Kur'anı Kerim okuttu ve ardından dua edildi."Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz"Adaletin yerini bulacağına inandığını söyleyen Fazıl Çataloğlu'nın ağabeyi Emin Çataloğlu, "1 yıl önce kardeşim ve ailesi, evinde malumunuz üzerine katledildi. 1 yıl sonra bugün gelip çattı. Bizlerde onları mezarı başında anmak için buraya geldik. İnşallah Türk adaletine güveniyoruz. Cezalarını bulacaklar, onlarda cezalarını çekecekler" dedi.Adalete güvendiklerini söyleyen Emin Çataloğlu, "İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde ayın 6'sında Perşembe günü ilk duruşma görülecek. İnşallah yapılan yargılama sonucunda bunu yapanlarda gereken cezalarını çekecekler. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Adaletimize güveniyoruz" diye konuştu.Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan K. ile kardeşi Ersan K. ve kardeşlerin kayınpederi Ali Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.