Öldürüleceğini biliyormuş... Eski eş cinayetinde şok ses kaydı ortaya çıktı
İSTANBUL - Küçükçekmece
'de eski eşi tarafından öldürülen Zahide Oğuz'un cinayetten bir gün önce arkadaşına attığı ses kaydı ortaya çıktı. Oğuz'un ses kaydında "Garip beni yarın öldürecek. Yarın son günüm" ifadeleri dikkat çekti Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan olayda Garip Oğuz eski eşi Zahide Oğuz'u ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz (30)'u tabancayla vurarak öldürmüştü. Olayı soruşturan polis ilginç bir bulguya ulaştı. Zahide Oğuz'un cinayetten bir gün önce bir arkadaşına attığı ses kaydında "Yarın son günümmüş. Ölecekmişim. Öyle diyor Garip" dediği duyuluyor.
Küçükçekmece
12 Kasım 2018 Pazartesi 22:49