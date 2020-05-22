Öldürülen 17 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle öldüren 17 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

22.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:15
Manisa'nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle öldüren 17 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen Ceren Kultaş'ın cenazesi, Köprübaşı ilçesi Temrek Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Helallik alınması ve cenaze namazının ardından Kultaş'ın cenazesi, Temrek Mahallesi Mezarlığı'na, 8 yıl önce vefat eden babası Cengiz Kultaş'ın yanına defnedildi.
Olay
Manisa'nın Salihli ilçesinde dün,17 yaşındaki Ceren Kultaş, İzmir-Ankara kara yolu Taytan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, motosiklet ile işletmeye gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Öldürülen 17 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

Kaynak: AA

Etiketler: Salihli, Manisa, Güncel, Haber

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